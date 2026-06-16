Победителям нацпремии в области бизнес-коммуникаций вручили 124 награды

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В "Воробьевы холл" победителям IX сезона национальной премии в области бизнес-коммуникаций "НПБК. Эффективность" вручили 124 награды, сообщает пресс-служба АКАР.

Премия отметила лучшие маркетинговые и технологические решения сезона. Всего в основных конкурсных блоках было вручено 120 наград: 108 — в блоке "Маркетинг" и 12 — в блоке "Технологии". Отдельно была вручена главная, высшая награда сезона — Гран-при. Еще три специальные награды — две награды "Трендсеттер" и "Инноватор" — получили проекты, которые жюри отметило как особенно важные для развития рынка.

« "IX сезон “НПБК. Эффективность” показал, что индустрия все точнее говорит на языке результата. Для нас важно отмечать проекты, за которыми стоит управленческая смелость, стратегическая точность и реальное влияние на бизнес. В этом году мы увидели работы, которые задают профессиональную планку и помогают рынку двигаться вперед. Спасибо участникам, жюри, партнерам и всем, кто делает премию пространством честной экспертизы и признания лучших практик", — отметила генеральный продюсер премии Валерия Мегрибанова, ее слова приводит пресс-служба.

Победные проекты в этом сезоне в блоке "Маркетинг" работали с разными задачами: от роста продаж и запуска новых продуктов до долгосрочного укрепления бренда, социальной пользы, вирусного эффекта, ребрендинга и точной работы с отдельными аудиториями. Было вручено 23 золотые, 34 серебряные и 51 бронзовая награда.

В пресс-службе указали, что отдельное место в этом сезоне заняли технологические проекты. Этот блок показал, как технологии перестали быть вспомогательным инструментом и стали полноценной частью бизнес-стратегии: от применения генеративного искусственного интеллекта и автоматизации маркетинга до новых моделей продаж, работы с данными и построения технологической инфраструктуры коммуникаций. В блоке "Технологии" было вручено 5 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые награды.

Главные акценты IX сезона были собраны в специальных наградах. Они отмечают проекты, которые выходят за рамки отдельной номинации и становятся сигналом для рынка: показывают новый стандарт, задают направление или предлагают решение, которое раньше в категории не использовалось.

Высшую награду маркетингового блока получило решение, которое наиболее полно соединило стратегическую точность, силу коммуникационной идеи и доказанный эффект для бизнеса и аудитории.