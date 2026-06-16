В МВД раскрыли подробности о подростке, задержанном за убийство в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 16 июн – РИА Новости. Девочка, которую нашли мертвой в приморском поселке Врангель, и 12-летний подросток, задержанный по подозрению в ее убийстве, не состояли на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, сообщает региональное УМВД РФ.

Ранее в региональном СУСК РИА Новости сообщили, что тело 12-летней девочки найдено на чердаке дома в поселке Врангель, по подозрению в убийстве задержан подросток, решается вопрос о проведении судебной психолого-психиатрической экспертизы. Возбуждены уголовные дела по статьям "убийство" и "халатность". В правоохранительных органах РИА Новости добавили, что дети были знакомы, между ними произошел конфликт, мальчику 12 лет, он из обычной семьи.