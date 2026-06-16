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В МВД раскрыли подробности о подростке, задержанном за убийство в Приморье - РИА Новости, 16.06.2026
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10:33 16.06.2026
В МВД раскрыли подробности о подростке, задержанном за убийство в Приморье

МВД: подросток, задержанный за убийство в Приморье, на учете ПДН не состоял

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселке Врангель найдено тело 12-летней девочки, по подозрению в убийстве задержан 12-летний подросток.
  • Подросток и девочка не состояли на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.
ВЛАДИВОСТОК, 16 июн – РИА Новости. Девочка, которую нашли мертвой в приморском поселке Врангель, и 12-летний подросток, задержанный по подозрению в ее убийстве, не состояли на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, сообщает региональное УМВД РФ.
Ранее в региональном СУСК РИА Новости сообщили, что тело 12-летней девочки найдено на чердаке дома в поселке Врангель, по подозрению в убийстве задержан подросток, решается вопрос о проведении судебной психолого-психиатрической экспертизы. Возбуждены уголовные дела по статьям "убийство" и "халатность". В правоохранительных органах РИА Новости добавили, что дети были знакомы, между ними произошел конфликт, мальчику 12 лет, он из обычной семьи.
"Установлено, что подростки не состояли на профилактическом учете в инспекции по делам несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
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