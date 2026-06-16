Спасатели демонтируют часть кровли музея-панорамы обороны Севастополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Спасатели продолжают работать в музее-панораме обороны Севастополя, где ранее возник пожар из-за атаки ВСУ, в их задачи входит демонтаж поврежденных элементов кровли, сообщила пресс-служба музея.

По данным пресс-службы, в музее продолжают работать сотрудники спасательной службы города.

"В их задачи входит демонтаж поврежденных элементов кровли, представляющих опасность для пребывания людей внутри здания и обеспечения безопасности дальнейших работ", - говорится в сообщении.