Спасатели демонтируют часть кровли музея-панорамы обороны Севастополя

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В музее-панораме обороны Севастополя возник пожар из-за атаки ВСУ в ночь на 10 июня.
- Спасатели продолжают работать в музее, их задача — демонтаж поврежденных элементов кровли.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Спасатели продолжают работать в музее-панораме обороны Севастополя, где ранее возник пожар из-за атаки ВСУ, в их задачи входит демонтаж поврежденных элементов кровли, сообщила пресс-служба музея.
По данным пресс-службы, в музее продолжают работать сотрудники спасательной службы города.
"В их задачи входит демонтаж поврежденных элементов кровли, представляющих опасность для пребывания людей внутри здания и обеспечения безопасности дальнейших работ", - говорится в сообщении.
ВСУ нанесли удар по музею беспилотником с кумулятивным зарядом в ночь на 10 июня. Пожар потушили утром 11 июня. Погибших и пострадавших нет.