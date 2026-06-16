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Спасатели демонтируют часть кровли музея-панорамы обороны Севастополя - РИА Новости, 16.06.2026
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17:46 16.06.2026
Спасатели демонтируют часть кровли музея-панорамы обороны Севастополя

Спасатели начали демонтировать часть кровли музея-панорамы обороны Севастополя

© Фото предоставлено музеемПоследствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя
Последствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото предоставлено музеем
Последствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В музее-панораме обороны Севастополя возник пожар из-за атаки ВСУ в ночь на 10 июня.
  • Спасатели продолжают работать в музее, их задача — демонтаж поврежденных элементов кровли.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Спасатели продолжают работать в музее-панораме обороны Севастополя, где ранее возник пожар из-за атаки ВСУ, в их задачи входит демонтаж поврежденных элементов кровли, сообщила пресс-служба музея.
По данным пресс-службы, в музее продолжают работать сотрудники спасательной службы города.
"В их задачи входит демонтаж поврежденных элементов кровли, представляющих опасность для пребывания людей внутри здания и обеспечения безопасности дальнейших работ", - говорится в сообщении.
ВСУ нанесли удар по музею беспилотником с кумулятивным зарядом в ночь на 10 июня. Пожар потушили утром 11 июня. Погибших и пострадавших нет.
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