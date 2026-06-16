Часть перекрытий потолка обрушилась в музее-панораме обороны Севастополя

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Выставочное пространство в музее-панораме обороны Севастополя серьезно пострадало после атаки ВСУ и пожара.
- Обрушилась часть перекрытий потолка, но каменные перегородки экспозиционных залов круговой галереи уцелели.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Выставочное пространство в музее-панораме обороны Севастополя серьезно пострадало после атаки ВСУ и пожара, часть перекрытий потолка обрушилась, сообщает пресс-служба музея.
"Серьезно пострадало выставочное пространство – так называемая "круговая галерея", где предполагалось разместить новую экспозицию, рассказывающую об истории Севастополя. Уцелели каменные перегородки экспозиционных залов круговой галереи. Часть перекрытий потолка обрушилась", - говорится в сообщении, опубликованном в канале музея на платформе "Макс".