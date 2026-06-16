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Часть перекрытий потолка обрушилась в музее-панораме обороны Севастополя - РИА Новости, 16.06.2026
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16:56 16.06.2026 (обновлено: 17:09 16.06.2026)
Часть перекрытий потолка обрушилась в музее-панораме обороны Севастополя

В музее-панораме обороны Севастополя обрушилась часть перекрытий потолка

© Фото предоставлено музеемПоследствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя
Последствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото предоставлено музеем
Последствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Выставочное пространство в музее-панораме обороны Севастополя серьезно пострадало после атаки ВСУ и пожара.
  • Обрушилась часть перекрытий потолка, но каменные перегородки экспозиционных залов круговой галереи уцелели.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Выставочное пространство в музее-панораме обороны Севастополя серьезно пострадало после атаки ВСУ и пожара, часть перекрытий потолка обрушилась, сообщает пресс-служба музея.
"Серьезно пострадало выставочное пространство – так называемая "круговая галерея", где предполагалось разместить новую экспозицию, рассказывающую об истории Севастополя. Уцелели каменные перегородки экспозиционных залов круговой галереи. Часть перекрытий потолка обрушилась", - говорится в сообщении, опубликованном в канале музея на платформе "Макс".
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