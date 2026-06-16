Муфтий рассказал о мусульманском новом годе

Краткий пересказ от РИА ИИ Новый 1448-й год по мусульманскому летоисчислению наступил 15 июня после захода солнца, заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ по международным делам и хаджу муфтий Рушан Аббясов.

Он также отметил, что наступление нового года по хиджре не является религиозным праздником, но служит поводом для осмысления прожитого периода и постановки благих целей на будущее.

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Новый, 1448-й год по мусульманскому летоисчислению наступил в понедельник после захода солнца, он начинается со священного месяца мухаррам, в дни которого важно уделять внимание духовной жизни и совершать добрые дела, рассказал РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ по международным делам и хаджу муфтий Рушан Аббясов.

"Месяц мухаррам открывает новый год по мусульманскому летоисчислению, 15 июня после захода солнца наступил 1448 год по хиджре. Мухаррам занимает особое место в исламской традиции. Он относится к числу четырех священных месяцев, о которых говорится в священном Коране. В эти дни верующим особенно важно уделять внимание духовной жизни, укреплять связь с Творцом, совершать добрые дела, проявлять милосердие и стремиться к внутреннему нравственному совершенствованию", - рассказал он РИА Новости.

Муфтий отметил, что наступление нового года по хиджре не является религиозным праздником или событием, сопровождаемым особыми каноническими обрядами.

"Однако сам переход к новому году служит важным поводом остановиться в повседневной суете, осмыслить прожитый период, проанализировать свои поступки, поблагодарить Всевышнего за Его милости и наметить благие цели на будущее", - подчеркнул муфтий.

Он отметил, что с наступлением нового года человек подводит итоги очередного этапа своей жизни, поэтому дата напоминает о ценности времени, ответственности за каждый прожитый день и необходимости постоянного духовного роста.