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Муфтий рассказал о мусульманском новом годе - РИА Новости, 16.06.2026
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Религия
 
13:24 16.06.2026

Муфтий рассказал о мусульманском новом годе

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя Совета муфтиев России, заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов
Первый заместитель председателя Совета муфтиев России, заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Первый заместитель председателя Совета муфтиев России, заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новый 1448-й год по мусульманскому летоисчислению наступил 15 июня после захода солнца, заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ по международным делам и хаджу муфтий Рушан Аббясов.
  • Он также отметил, что наступление нового года по хиджре не является религиозным праздником, но служит поводом для осмысления прожитого периода и постановки благих целей на будущее.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Новый, 1448-й год по мусульманскому летоисчислению наступил в понедельник после захода солнца, он начинается со священного месяца мухаррам, в дни которого важно уделять внимание духовной жизни и совершать добрые дела, рассказал РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ по международным делам и хаджу муфтий Рушан Аббясов.
"Месяц мухаррам открывает новый год по мусульманскому летоисчислению, 15 июня после захода солнца наступил 1448 год по хиджре. Мухаррам занимает особое место в исламской традиции. Он относится к числу четырех священных месяцев, о которых говорится в священном Коране. В эти дни верующим особенно важно уделять внимание духовной жизни, укреплять связь с Творцом, совершать добрые дела, проявлять милосердие и стремиться к внутреннему нравственному совершенствованию", - рассказал он РИА Новости.
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Муфтий отметил, что наступление нового года по хиджре не является религиозным праздником или событием, сопровождаемым особыми каноническими обрядами.
"Однако сам переход к новому году служит важным поводом остановиться в повседневной суете, осмыслить прожитый период, проанализировать свои поступки, поблагодарить Всевышнего за Его милости и наметить благие цели на будущее", - подчеркнул муфтий.
Он отметил, что с наступлением нового года человек подводит итоги очередного этапа своей жизни, поэтому дата напоминает о ценности времени, ответственности за каждый прожитый день и необходимости постоянного духовного роста.
По мусульманскому летоисчислению, 1448 лет назад состоялось переселение (хиджра) мусульманской общины пророка Мухаммеда из Мекки в Медину. Мухаррам - один из четырех месяцев, в течение которых, согласно вероучению, любые конфликты, войны и распри запрещены.
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