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Нутрициолог назвала продукт, который поможет снизить стресс - РИА Новости, 16.06.2026
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21:03 16.06.2026
Нутрициолог назвала продукт, который поможет снизить стресс

Врач Цуканова: регулярное употребление мойвы поможет снизить уровень стресса

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЖареная рыба
Жареная рыба - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Регулярное употребление мойвы может помочь снизить уровень стресса, рассказала врач-нутрициолог Анна Цуканова.
  • Омега-3 и витамины, содержащиеся в мойве, помогают оценивать ситуацию трезво и не поддаваться панике.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Регулярное употребление мойвы может помочь абитуриентам снизить уровень стресса, рассказала врач-нутрициолог Анна Цуканова.
"Сто граммов мойвы 3-4 раза в неделю на протяжении полутора месяцев создают мембранный резерв омега-3, который влияет на реакцию на стресс. Исследования показывают, что такой режим снижает выработку кортизола в ответ на стрессор почти на четверть", - сказала Цуканова "Газете.Ru".
По словам врача, в момент пикового напряжения кортизол подавляет логику и заставляет принимать решения на эмоциях. Омега-3 и витамины, содержащиеся в мойве, помогают оценивать ситуацию трезво и не поддаваться панике при выборе вуза, добавила Цуканова.
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