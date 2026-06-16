Нутрициолог назвала продукт, который поможет снизить стресс

По словам врача, в момент пикового напряжения кортизол подавляет логику и заставляет принимать решения на эмоциях. Омега-3 и витамины, содержащиеся в мойве, помогают оценивать ситуацию трезво и не поддаваться панике при выборе вуза, добавила Цуканова.