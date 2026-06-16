Нутрициолог назвала продукт, который поможет снизить стресс

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Регулярное употребление мойвы может помочь снизить уровень стресса, рассказала врач-нутрициолог Анна Цуканова.
- Омега-3 и витамины, содержащиеся в мойве, помогают оценивать ситуацию трезво и не поддаваться панике.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Регулярное употребление мойвы может помочь абитуриентам снизить уровень стресса, рассказала врач-нутрициолог Анна Цуканова.
"Сто граммов мойвы 3-4 раза в неделю на протяжении полутора месяцев создают мембранный резерв омега-3, который влияет на реакцию на стресс. Исследования показывают, что такой режим снижает выработку кортизола в ответ на стрессор почти на четверть", - сказала Цуканова "Газете.Ru".
По словам врача, в момент пикового напряжения кортизол подавляет логику и заставляет принимать решения на эмоциях. Омега-3 и витамины, содержащиеся в мойве, помогают оценивать ситуацию трезво и не поддаваться панике при выборе вуза, добавила Цуканова.
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