Сотрудник ГУП "Мосводосток" осматривает ливневую канализацию в Москве во время дождя. Архивное фото

Сотрудник ГУП "Мосводосток" осматривает ливневую канализацию в Москве во время дождя

"Мосводосток" дежурит на улицах Москвы на фоне непогоды

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. "Мосводосток" дежурит на улицах столицы на фоне непогоды, бригады и специализированная техника рассредоточены на территории города, чтобы не допустить образование временных скоплений воды.

« "ГУП "Мосводосток" продолжает дежурство на улицах столицы. Начиная со вчерашнего дня бригады и специализированная техника " Мосводостока " рассредоточены на территории города для недопущения образования временных скоплений воды", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Мосводостока".

Уточняется, что специалисты выполняют патрулирование по маршрутам улично-дорожной сети, следят за состоянием водосточной инфраструктуры в низинных участках.