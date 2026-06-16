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"Мосводосток" дежурит на улицах Москвы на фоне непогоды - РИА Новости, 16.06.2026
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"Мосводосток" дежурит на улицах Москвы на фоне непогоды

«Мосводосток» дежурит на улицах Москвы на фоне непогоды

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСотрудник ГУП "Мосводосток" осматривает ливневую канализацию в Москве во время дождя
Сотрудник ГУП Мосводосток осматривает ливневую канализацию в Москве во время дождя - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сотрудник ГУП "Мосводосток" осматривает ливневую канализацию в Москве во время дождя. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. "Мосводосток" дежурит на улицах столицы на фоне непогоды, бригады и специализированная техника рассредоточены на территории города, чтобы не допустить образование временных скоплений воды.
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"ГУП "Мосводосток" продолжает дежурство на улицах столицы. Начиная со вчерашнего дня бригады и специализированная техника "Мосводостока" рассредоточены на территории города для недопущения образования временных скоплений воды", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Мосводостока".
Уточняется, что специалисты выполняют патрулирование по маршрутам улично-дорожной сети, следят за состоянием водосточной инфраструктуры в низинных участках.
"Особое внимание уделяется очистке поверхности водоприемных решеток от различного мусора, препятствующего оперативному пропуску поверхностных вод в городскую водосточную сеть. В настоящее время дежурные мероприятия проходят в штатном режиме", - отмечает "Мосводосток".
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