Власти Москвы рассказали, кто может стать поставщиком столицы

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Поставщиком Москвы может стать любой предприниматель, все закупки представлены на электронных ресурсах, сообщил в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

"Любой желающий может стать поставщиком Москвы. Все наши закупки представлены на электронных ресурсах. Необходимо отметить, что город уже не проводит торги "на бумаге", а закупает через электронные ресурсы", - рассказал Пуртов.

Глава департамента отметил, что городские власти внедряют инструменты искусственного интеллекта на все ресурсы, которые помогают предпринимателям понять, что этот контракт может быть интересен, и он относится к их сфере деятельности.