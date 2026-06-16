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Власти Москвы рассказали, кто может стать поставщиком столицы - РИА Новости, 16.06.2026
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12:06 16.06.2026
Власти Москвы рассказали, кто может стать поставщиком столицы

Кирилл Пуртов рассказал, кто может стать поставщиком Москвы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКирилл Пуртов, руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике
Кирилл Пуртов, руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Кирилл Пуртов, руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Любой желающий предприниматель может стать поставщиком Москвы.
  • Все закупки города представлены на электронных ресурсах, и городские власти внедряют туда инструменты искусственного интеллекта для помощи предпринимателям.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Поставщиком Москвы может стать любой предприниматель, все закупки представлены на электронных ресурсах, сообщил в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
«
"Любой желающий может стать поставщиком Москвы. Все наши закупки представлены на электронных ресурсах. Необходимо отметить, что город уже не проводит торги "на бумаге", а закупает через электронные ресурсы", - рассказал Пуртов.
Глава департамента отметил, что городские власти внедряют инструменты искусственного интеллекта на все ресурсы, которые помогают предпринимателям понять, что этот контракт может быть интересен, и он относится к их сфере деятельности.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваКирилл Пуртов
 
 
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