Власти Москвы рассказали, кто может стать поставщиком столицы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Любой желающий предприниматель может стать поставщиком Москвы.
- Все закупки города представлены на электронных ресурсах, и городские власти внедряют туда инструменты искусственного интеллекта для помощи предпринимателям.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Поставщиком Москвы может стать любой предприниматель, все закупки представлены на электронных ресурсах, сообщил в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
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"Любой желающий может стать поставщиком Москвы. Все наши закупки представлены на электронных ресурсах. Необходимо отметить, что город уже не проводит торги "на бумаге", а закупает через электронные ресурсы", - рассказал Пуртов.
Глава департамента отметил, что городские власти внедряют инструменты искусственного интеллекта на все ресурсы, которые помогают предпринимателям понять, что этот контракт может быть интересен, и он относится к их сфере деятельности.