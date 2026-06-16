Власти: Москва ежегодно заключает порядка 500 тысяч госконтрактов

"Сегодня Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы обрабатывает 800 тысяч операций в минуту. С ее помощью заключается порядка 500 тысяч контрактов ежегодно, больше 2 тысяч контрактов каждый день", - рассказал Пуртов.

"Второй, немаловажный аспект: те контракты, которые мы заключаем постоянно, из года в год, мы включаем в цикл роботизации и переводим их в среднесрочный формат, то есть мы заключаем их сразу на 2 или на 3 года. Это даёт перспективу и стабильность для бизнеса, а для нас это, конечно, снижение трудозатрат и обеспеченность наших заказчиков необходимыми товарами, работами, услугами", - добавил глава департамента.