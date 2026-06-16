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Власти: Москва ежегодно заключает порядка 500 тысяч госконтрактов - РИА Новости, 16.06.2026
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:49 16.06.2026 (обновлено: 11:50 16.06.2026)
Власти: Москва ежегодно заключает порядка 500 тысяч госконтрактов

Кирилл Пуртов: Москва ежегодно заключает порядка 500 тысяч госконтрактов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКирилл Пуртов, руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике
Кирилл Пуртов, руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Кирилл Пуртов, руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва ежегодно заключает порядка 500 тысяч государственных контрактов.
  • Заключаемые контракты город включает в цикл роботизации и переводит их в среднесрочный формат — на 2 или 3 года.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Москва ежегодно заключает около 500 тысяч государственных контрактов, это более чем 2 тысячи контрактов в сутки, сообщил в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
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"Сегодня Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы обрабатывает 800 тысяч операций в минуту. С ее помощью заключается порядка 500 тысяч контрактов ежегодно, больше 2 тысяч контрактов каждый день", - рассказал Пуртов.
По его словам, чтобы следить за таким объемом, город развивает информационные ресурсы.
"Второй, немаловажный аспект: те контракты, которые мы заключаем постоянно, из года в год, мы включаем в цикл роботизации и переводим их в среднесрочный формат, то есть мы заключаем их сразу на 2 или на 3 года. Это даёт перспективу и стабильность для бизнеса, а для нас это, конечно, снижение трудозатрат и обеспеченность наших заказчиков необходимыми товарами, работами, услугами", - добавил глава департамента.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваКирилл Пуртов
 
 
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