Власти: Москва ежегодно заключает порядка 500 тысяч госконтрактов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Москва ежегодно заключает порядка 500 тысяч государственных контрактов.
- Заключаемые контракты город включает в цикл роботизации и переводит их в среднесрочный формат — на 2 или 3 года.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Москва ежегодно заключает около 500 тысяч государственных контрактов, это более чем 2 тысячи контрактов в сутки, сообщил в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
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"Сегодня Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы обрабатывает 800 тысяч операций в минуту. С ее помощью заключается порядка 500 тысяч контрактов ежегодно, больше 2 тысяч контрактов каждый день", - рассказал Пуртов.
По его словам, чтобы следить за таким объемом, город развивает информационные ресурсы.
"Второй, немаловажный аспект: те контракты, которые мы заключаем постоянно, из года в год, мы включаем в цикл роботизации и переводим их в среднесрочный формат, то есть мы заключаем их сразу на 2 или на 3 года. Это даёт перспективу и стабильность для бизнеса, а для нас это, конечно, снижение трудозатрат и обеспеченность наших заказчиков необходимыми товарами, работами, услугами", - добавил глава департамента.