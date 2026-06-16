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Власти Москвы рассказали, кто может поставлять товары и услуги городу - РИА Новости, 16.06.2026
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11:45 16.06.2026
Власти Москвы рассказали, кто может поставлять товары и услуги городу

Кирилл Пуртов рассказал, кто может поставлять товары, работы и услуги городу

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКирилл Пуртов, руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике
Кирилл Пуртов, руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Кирилл Пуртов, руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В торгах по поставке товаров, работ и услуг Москве могут участвовать юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане.
  • Для участия в торгах на госконтракты с высокой суммой необходимо соответствовать квалификационным критериям.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане могут поставлять товары, работы и услуги Москве, сообщил в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
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"В торгах могут участвовать как юридические, так и физические лица, индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане — мы не ограничиваем. Естественно, если сумма государственного контракта высокая, необходимо соответствовать квалификационным критериям. Но, например, в закупках малого объема могут участвовать любые юридические лица и лица без образования юридического лица", - рассказал Пуртов.
Он отметил, что возможность легкого входа в систему закупок является преимуществом для бизнеса при работе с городом.
"Мы наблюдаем много ярких примеров, когда маленькие предприниматели становились крупными бизнесами регионального масштаба. И мы считаем, что развитие системы госзаказа — это тот драйвер, который позволит сегодняшним "малышам" завтра уже стать средними и послезавтра — крупными предпринимателями. Поэтому это не просто госзаказ, это система мер экономического развития и поддержки предпринимателей", - добавил глава департамента.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваКирилл ПуртовТорги
 
 
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