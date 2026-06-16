Власти Москвы рассказали, кто может поставлять товары и услуги городу

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане могут поставлять товары, работы и услуги Москве, сообщил в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

"В торгах могут участвовать как юридические, так и физические лица, индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане — мы не ограничиваем. Естественно, если сумма государственного контракта высокая, необходимо соответствовать квалификационным критериям. Но, например, в закупках малого объема могут участвовать любые юридические лица и лица без образования юридического лица", - рассказал Пуртов.

Он отметил, что возможность легкого входа в систему закупок является преимуществом для бизнеса при работе с городом.

"Мы наблюдаем много ярких примеров, когда маленькие предприниматели становились крупными бизнесами регионального масштаба. И мы считаем, что развитие системы госзаказа — это тот драйвер, который позволит сегодняшним "малышам" завтра уже стать средними и послезавтра — крупными предпринимателями. Поэтому это не просто госзаказ, это система мер экономического развития и поддержки предпринимателей", - добавил глава департамента.