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Мошенники начали предлагать абитуриентам обучение в несуществующих вузах - РИА Новости, 16.06.2026
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08:27 16.06.2026
Мошенники начали предлагать абитуриентам обучение в несуществующих вузах

Голендяев: мошенники предлагают обучение в несуществующих зарубежных вузах

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники предлагают абитуриентам обучение в несуществующих европейских или азиатских университетах.
  • Такие вузы могут не иметь аккредитации, несмотря на обещания выдачи двойного диплома.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Мошенники предлагают абитуриентам обучение в несуществующих европейских или азиатских университетах, обещая двойной диплом, рассказал РИА Новости руководитель юридической компании "Голендяев и партнеры", член Омского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Голендяев.
"В этом году заметно активизировались фиктивные зарубежные вузы и схемы с двойными дипломами, когда абитуриентам предлагают обучение в "аккредитованных" европейских или азиатских университетах с выдачей двойного диплома", - сказал юрист.
Он подчеркнул, что на самом деле такие вузы могут не существовать или не иметь аккредитации.
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