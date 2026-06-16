Мошенники начали предлагать абитуриентам обучение в несуществующих вузах

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники предлагают абитуриентам обучение в несуществующих европейских или азиатских университетах.

Такие вузы могут не иметь аккредитации, несмотря на обещания выдачи двойного диплома.

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Мошенники предлагают абитуриентам обучение в несуществующих европейских или азиатских университетах, обещая двойной диплом, рассказал РИА Новости руководитель юридической компании "Голендяев и партнеры", член Омского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Голендяев.

"В этом году заметно активизировались фиктивные зарубежные вузы и схемы с двойными дипломами, когда абитуриентам предлагают обучение в "аккредитованных" европейских или азиатских университетах с выдачей двойного диплома", - сказал юрист.