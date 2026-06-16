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Мошенники предлагают россиянам легкие подработки - РИА Новости, 16.06.2026
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03:13 16.06.2026
Мошенники предлагают россиянам легкие подработки

Русина: мошенники предлагают легкую подработку, но просят денег за форму

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковИгровая клавиатура
Игровая клавиатура - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Игровая клавиатура. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники предлагают россиянам легкую подработку, требуя оплатить форму и бейдж.
  • Аферисты могут запросить персональные данные и данные банковских карт под предлогом трудоустройства, используя их затем для мошенничества.
  • Признаки легальной подработки включают письменный договор, официальный сайт, проверяемые реквизиты и отсутствие платежей со стороны работника.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Мошенники предлагают россиянам устроиться на легкую подработку, при этом просят оплатить форму и бейдж, рассказала РИА Новости исполнительный директор Омского регионального отделения Ассоциации юристов России Ирина Русина.
"Стоит остерегаться "легких подработок" ко Дню молодежи, когда перед трудоустройством мошенники просят оплатить форму, бейдж, медкнижку, страховку, обучение, пропуск, регистрационный сбор или возвратный депозит за оборудование", - сообщила адвокат.
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Она добавила, что также под предлогом трудоустройства аферисты могут потребовать персональные данные гражданина, фото паспорта, ИНН, СНИЛС и данные банковской карты якобы для выплаты гонорара. А затем злоумышленники используют их для оформления микрозаймов, регистрации аккаунтов или вовлечения в дропперские схемы.
"Признаки легальной подработки - письменный договор, официальный сайт, проверяемые реквизиты и отсутствие любых платежей со стороны работника за само право выйти на смену", - напомнила Русина.
День молодежи России отмечается в последнюю субботу июня. Дата праздника установлена распоряжением президента РФ от 2 мая 2023 года. В 2026 году этот день выпадает на 27 июня.
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