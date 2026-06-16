Аферисты стали активнее звонить от имени близких родственников

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники активизировали звонки от лица близких родственников, чтобы просить деньги на решение срочной проблемы с дачей.

Злоумышленники используют голосовые дипфейки на базе ИИ и манипулятивные схемы, представляясь пожилыми родственниками для людей в возрасте 25–44 лет или детьми для пожилых людей.

Эксперты советуют сохранять спокойствие, немедленно прерывать подозрительный разговор и самостоятельно перезванивать родственнику по известному номеру.

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Мошенники стали активнее звонить от лица близких пожилых родственников и просить деньги на решение срочной проблемы с дачей, рассказали РИА Новости в "МТС Защитнике".

"Аналитики обратили внимание на активизацию случаев мошеннических звонков, в которых злоумышленники представляются близкими родственниками... Схемы чаще всего построены на методах манипуляции с целью спровоцировать желание помочь близким в критической ситуации", - сообщили в сервисе.

Так, взрослым людям в возрасте 25-44 лет мошенники чаще звонят от лица пожилых родственников, которые живут за городом или уехали на дачу. "Аферисты применяют голосовые дипфейки на базе ИИ и от лица пожилого родителя сообщают потенциальной жертве якобы о проблемах с загородным домом, для решения которых требуется срочный перевод денег", - добавляется там.

В то же время, в случае звонка пожилому родственнику мошенники представляются его детьми, неожиданно попавшими в аварию по пути за город. "Потенциальную жертву просят перевести определенную сумму для экстренной помощи, что на самом деле оказывается обманом", - пояснили в сервисе.