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Аферисты стали активнее звонить от имени близких родственников - РИА Новости, 16.06.2026
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01:11 16.06.2026
Аферисты стали активнее звонить от имени близких родственников

Мошенники стали чаще звонить от лица пожилых родственников и просить деньги

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники активизировали звонки от лица близких родственников, чтобы просить деньги на решение срочной проблемы с дачей.
  • Злоумышленники используют голосовые дипфейки на базе ИИ и манипулятивные схемы, представляясь пожилыми родственниками для людей в возрасте 25–44 лет или детьми для пожилых людей.
  • Эксперты советуют сохранять спокойствие, немедленно прерывать подозрительный разговор и самостоятельно перезванивать родственнику по известному номеру.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Мошенники стали активнее звонить от лица близких пожилых родственников и просить деньги на решение срочной проблемы с дачей, рассказали РИА Новости в "МТС Защитнике".
"Аналитики обратили внимание на активизацию случаев мошеннических звонков, в которых злоумышленники представляются близкими родственниками... Схемы чаще всего построены на методах манипуляции с целью спровоцировать желание помочь близким в критической ситуации", - сообщили в сервисе.
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Так, взрослым людям в возрасте 25-44 лет мошенники чаще звонят от лица пожилых родственников, которые живут за городом или уехали на дачу. "Аферисты применяют голосовые дипфейки на базе ИИ и от лица пожилого родителя сообщают потенциальной жертве якобы о проблемах с загородным домом, для решения которых требуется срочный перевод денег", - добавляется там.
В то же время, в случае звонка пожилому родственнику мошенники представляются его детьми, неожиданно попавшими в аварию по пути за город. "Потенциальную жертву просят перевести определенную сумму для экстренной помощи, что на самом деле оказывается обманом", - пояснили в сервисе.
Там напомнили - если звонящий от лица родственника настойчиво просит деньги и требует немедленной помощи, то, вероятно, это мошенник. "В любых ситуациях сохраняйте спокойствие, немедленно прервите разговор и перезвоните родственнику самостоятельно по его номеру, который вы знаете", - напомнили эксперты.
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