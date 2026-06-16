Эксперт раскрыла признаки испорченного мороженого

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Мороженое является скоропортящимся продуктом, и определить, что оно испортилось, можно по вздутой упаковке, зернистой структуре и кислому привкусу, рассказала руководитель направления "Продукты питания" Фонда "Закон и здоровье" Ольга Анищенкова.

По словам эксперта, сливочное мороженое и пломбир портятся быстрее из-за высокого содержания жира, а сорбеты и фруктовый лед более устойчивы. Она рекомендовала покупать мороженое в крупных магазинах, проверять документы на продукцию и избегать мягкого мороженого из автоматов, где выше риск отравлений.