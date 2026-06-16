Эксперт раскрыла признаки испорченного мороженого

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Определить, что мороженое испортилось, можно по вздутой упаковке, зернистой структуре и кислому привкусу, рассказала руководитель направления "Продукты питания" Фонда "Закон и здоровье" Ольга Анищенкова.
- Сливочное мороженое и пломбир портятся быстрее из-за высокого содержания жира.
- Эксперт рекомендовала покупать мороженое в крупных магазинах и проверять документы на продукцию.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Мороженое является скоропортящимся продуктом, и определить, что оно испортилось, можно по вздутой упаковке, зернистой структуре и кислому привкусу, рассказала руководитель направления "Продукты питания" Фонда "Закон и здоровье" Ольга Анищенкова.
"Стоит обратить внимание на внешний вид изделия: если форма продукта деформировалась, это уже повод насторожиться. Еще один тревожный сигнал - поврежденная или вздутая упаковка. Посторонние ноты в запахе и вкусе - например, кислый или прогорклый привкус - означают, что продукт лучше не есть", - сказала Анищенкова "Ленте.ру".
По словам эксперта, сливочное мороженое и пломбир портятся быстрее из-за высокого содержания жира, а сорбеты и фруктовый лед более устойчивы. Она рекомендовала покупать мороженое в крупных магазинах, проверять документы на продукцию и избегать мягкого мороженого из автоматов, где выше риск отравлений.
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