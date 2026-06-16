Молдавский депутат объяснил причину замены кандидата в премьеры Румынии

Он отметил, что в Румынии явно прослеживается политический раскол, поскольку партии не могут договориться между собой о формировании правительства. На фоне этого, даже в Кишиневе представители правящей партии "Действие и солидарность" позволяют себе критиковать президента Румынии Никушора Дана. Депутат объяснил, что власти Молдавии всегда делали ставку на поддержку Румынии в процессе евроинтеграции, поэтому политический кризис в Бухаресте им не на пользу.