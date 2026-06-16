Молдавский депутат объяснил причину замены кандидата в премьеры Румынии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству Илие Боложана, и президент выдвинул в премьеры своего советника Еуджена Томака, но позже заменил его на бывшего министра развития Адриана Вештя.
- Молдавский депутат Богдан Цырдя считает, что Томак не пользовался популярностью у парламентских партий страны и лишился возможности занять пост премьер-министра из-за наличия украинского гражданства.
- В Румынии прослеживается политический раскол, так как партии не могут договориться о формировании правительства.
КИШИНЕВ, 16 июн - РИА Новости. Советник президента Румынии Еуджен Томак лишился возможности занять пост премьер-министра из-за украинского гражданства, такое мнение выразил в комментарии РИА Новости молдавский депутат парламента от соцпартии Богдан Цырдя.
Парламент Румынии 5 мая вынес вотум недоверия правительству Илие Боложана, президент Никушор Дан 4 июня выдвинул в премьеры своего советника Еуджена Томака. В воскресенье Дан сообщил, что вместо Томака новым кандидатом в премьеры стал бывший министр развития Адриан Вештя.
"Я думаю, что Томак был заменен поскольку он не пользовался популярностью у парламентских партий, к тому же он является гражданином Румынии, Украины и Молдавии. Он стал бы вторым представителем Украины в этой зоне, получается, что украинцы руководили бы правительствами Киева, Бухареста и Кишинева (премьер Молдавии Александр Мунтяну имеет украинское гражданство - ред.) . Поэтому идея его назначения и провалилась", - заявил Цырдя.
Он отметил, что в Румынии явно прослеживается политический раскол, поскольку партии не могут договориться между собой о формировании правительства. На фоне этого, даже в Кишиневе представители правящей партии "Действие и солидарность" позволяют себе критиковать президента Румынии Никушора Дана. Депутат объяснил, что власти Молдавии всегда делали ставку на поддержку Румынии в процессе евроинтеграции, поэтому политический кризис в Бухаресте им не на пользу.
Вештя в прошлом был мэром города Рышнов, главой уезда Брашов, а также министров развития, общественных работ и администрации в период с 2023 по 2024 годы.
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