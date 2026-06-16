Молдавский архиепископ призвал спасать детей от маршей представителей ЛГБТ*

Краткий пересказ от РИА ИИ Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл заявил, что марши представителей ЛГБТ* должны быть запрещены ради спасения детей и подростков.

В Кишиневе ряд проевропейских общественных движений и политических партий анонсировали акции в поддержку движения с 14 по 21 июня.

Православная церковь Молдавии осудила действия организаторов акций и последовательно выступает против проведения гей-парадов и фестивалей ЛГБТ* в республике.

КИШИНЕВ, 16 июн - РИА Новости. Марши представителей ЛГБТ* должны быть запрещены ради спасения детей и подростков, заявил РИА Новости архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл.

Кишиневе ряд проевропейских общественных движений, политических партий, включая правящую "Действие и солидарность" (ПДС), анонсировали акции в поддержку ЛГБТ* с 14 по 21 июня, а на рекламных плакатах этих мероприятий использовали изображение собора Рождества Христова в Кишиневе. Православная церковь Молдавии осудила подобные действия организаторов.

"Снова объявлен марш бесстыдства, снова парад подлости, и снова в сердце нашей христианской страны, в столице Кишиневе. Я призываю всех: оберегайте своих внуков и сыновей, чтобы они не соприкоснулись с этим мерзким и противоестественным грехом, нужно категорически запретить гей-парады", - заявил архиепископ Маркелл.

По его словам, у жителей Молдавии и так хватает проблем из-за "безрассудных, безответственных людей, которые заняли множество ответственных должностей и экспериментируют над всем обществом". Архиепископ подчеркивает, что отчуждение от Бога и беззаконие в Молдавии ощущаются во всех сферах общественной жизни.

Православная церковь Молдавии последовательно выступает против проведения гей-парадов и фестивалей ЛГБТ* в республике, указывая, что подобные акции приводят к общественным столкновениям и воспринимаются верующими как навязывание чуждой ценностной повестки.