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Молдавский архиепископ призвал спасать детей от маршей представителей ЛГБТ* - РИА Новости, 16.06.2026
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15:07 16.06.2026 (обновлено: 15:08 16.06.2026)
Молдавский архиепископ призвал спасать детей от маршей представителей ЛГБТ*

Молдавский архиепископ призвал запретить марши представителей ЛГБТ в стране

© Бельцко-Фалештская ЕпархияЕпископ Бельцкий и Фалештский Маркелл
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Бельцко-Фалештская Епархия
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл заявил, что марши представителей ЛГБТ* должны быть запрещены ради спасения детей и подростков.
  • В Кишиневе ряд проевропейских общественных движений и политических партий анонсировали акции в поддержку движения с 14 по 21 июня.
  • Православная церковь Молдавии осудила действия организаторов акций и последовательно выступает против проведения гей-парадов и фестивалей ЛГБТ* в республике.
КИШИНЕВ, 16 июн - РИА Новости. Марши представителей ЛГБТ* должны быть запрещены ради спасения детей и подростков, заявил РИА Новости архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл.
В Кишиневе ряд проевропейских общественных движений, политических партий, включая правящую "Действие и солидарность" (ПДС), анонсировали акции в поддержку ЛГБТ* с 14 по 21 июня, а на рекламных плакатах этих мероприятий использовали изображение собора Рождества Христова в Кишиневе. Православная церковь Молдавии осудила подобные действия организаторов.
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"Снова объявлен марш бесстыдства, снова парад подлости, и снова в сердце нашей христианской страны, в столице Кишиневе. Я призываю всех: оберегайте своих внуков и сыновей, чтобы они не соприкоснулись с этим мерзким и противоестественным грехом, нужно категорически запретить гей-парады", - заявил архиепископ Маркелл.
По его словам, у жителей Молдавии и так хватает проблем из-за "безрассудных, безответственных людей, которые заняли множество ответственных должностей и экспериментируют над всем обществом". Архиепископ подчеркивает, что отчуждение от Бога и беззаконие в Молдавии ощущаются во всех сферах общественной жизни.
Православная церковь Молдавии последовательно выступает против проведения гей-парадов и фестивалей ЛГБТ* в республике, указывая, что подобные акции приводят к общественным столкновениям и воспринимаются верующими как навязывание чуждой ценностной повестки.
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