Футболист "Ростова" считает несправедливым отношение к сборной Ирана на ЧМ

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Полузащитник сборной Ирана и российского клуба "Ростов" Мохаммад Мохеби заявил, что считает несправедливым отношение к его национальной команде на чемпионате мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.