Футболист "Ростова" считает несправедливым отношение к сборной Ирана на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Ирана сыграла вничью с командой Новой Зеландии со счетом 2:2 в матче первого тура группы G на чемпионате мира по футболу.
- Мохаммад Мохеби, полузащитник сборной Ирана, заявил, что считает несправедливым отношение к его национальной команде на чемпионате мира, так как сборной запретили находиться на территории США вне игровых дней.
- Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Полузащитник сборной Ирана и российского клуба "Ростов" Мохаммад Мохеби заявил, что считает несправедливым отношение к его национальной команде на чемпионате мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Во вторник сборная Ирана сыграла вничью с командой Новой Зеландии со счетом 2:2 в матче первого тура группы G, который прошел в Лос-Анджелесе (США). Мохеби забил мяч на 64-й минуте. После матча главный тренер иранцев Амир Галенои рассказал, что команда надеялась провести восстановительную тренировку в Лос-Анджелесе во вторник, однако сборную попросили покинуть США. Ранее посол Ирана в Мексике Абольфазль Пасандиде сообщил, что национальной сборной запрещено находиться на территории США вне игровых дней, то есть после каждого матча команда должна покидать Штаты.
16 июня 2026 • начало в 04:00
Завершен
32’ • Рамин Резаэян
64’ • Мохаммад Мохеби
07’ • Элайджа Джаст
(Крис Вуд)
54’ • Элайджа Джаст
(Крис Вуд)
"Мы устаем. Мне кажется, это немного несправедливо, понимаете? Для нас это очень сложная обстановка", - приводит слова Мохеби The Athletic.
Игрок "Ростова" и нападающий Мехди Тареми также рассказали, что после матча президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино посетил их раздевалку и пообещал помочь.