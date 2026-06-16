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Футболист "Ростова" считает несправедливым отношение к сборной Ирана на ЧМ - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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Футбол
 
10:47 16.06.2026 (обновлено: 11:29 16.06.2026)
Футболист "Ростова" считает несправедливым отношение к сборной Ирана на ЧМ

Футболист "Ростова" Мохеби назвал несправедливым отношение к сборной Ирана на ЧМ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМохаммад Мохеби
Мохаммад Мохеби - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Мохаммад Мохеби
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Ирана сыграла вничью с командой Новой Зеландии со счетом 2:2 в матче первого тура группы G на чемпионате мира по футболу.
  • Мохаммад Мохеби, полузащитник сборной Ирана, заявил, что считает несправедливым отношение к его национальной команде на чемпионате мира, так как сборной запретили находиться на территории США вне игровых дней.
  • Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Полузащитник сборной Ирана и российского клуба "Ростов" Мохаммад Мохеби заявил, что считает несправедливым отношение к его национальной команде на чемпионате мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Во вторник сборная Ирана сыграла вничью с командой Новой Зеландии со счетом 2:2 в матче первого тура группы G, который прошел в Лос-Анджелесе (США). Мохеби забил мяч на 64-й минуте. После матча главный тренер иранцев Амир Галенои рассказал, что команда надеялась провести восстановительную тренировку в Лос-Анджелесе во вторник, однако сборную попросили покинуть США. Ранее посол Ирана в Мексике Абольфазль Пасандиде сообщил, что национальной сборной запрещено находиться на территории США вне игровых дней, то есть после каждого матча команда должна покидать Штаты.
ЧМ по футболу 2026
16 июня 2026 • начало в 04:00
Завершен
Иран
2 : 2
Новая Зеландия
32‎’‎ • Рамин Резаэян
64‎’‎ • Мохаммад Мохеби
(Рамин Резаэян)
07‎’‎ • Элайджа Джаст
(Крис Вуд)
54‎’‎ • Элайджа Джаст
(Крис Вуд)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Мы устаем. Мне кажется, это немного несправедливо, понимаете? Для нас это очень сложная обстановка", - приводит слова Мохеби The Athletic.
Игрок "Ростова" и нападающий Мехди Тареми также рассказали, что после матча президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино посетил их раздевалку и пообещал помочь.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля. Сборной Ирана также предстоит сыграть с командами Бельгии и Египта в рамках группового этапа.
Зрителей матча футбольных сборных Ирана и Новой Зеландии встречает реклама с флагом России на центральном месте - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Зрителей игры Ирана на ЧМ в Лос-Анджелесе встречают флагом России
Вчера, 04:02
 
ФутболСпортСШАИранМексикаДжанни ИнфантиноМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026Мохаммад МохебиМехди ТаремиРостов
 
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