Пожар на территории Московского НПЗ локализовали

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода оперативно локализован, сообщили в столичном главке МЧС России.

"Пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода оперативно локализован", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что работа по ликвидации последствий возгорания продолжается, угрозы распространения огня нет, ситуация находится под контролем экстренных служб.