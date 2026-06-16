Пожар на территории Московского НПЗ локализовали

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода оперативно локализован.
- Угрозы распространения огня нет, ситуация находится под контролем экстренных служб.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода оперативно локализован, сообщили в столичном главке МЧС России.
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"Пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода оперативно локализован", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что работа по ликвидации последствий возгорания продолжается, угрозы распространения огня нет, ситуация находится под контролем экстренных служб.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что объект МНПЗ поврежден вражеским дроном, пострадавших нет.