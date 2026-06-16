Все пострадавшие в ДТП в Саратове получили травмы средней тяжести

САРАТОВ, 16 июн - РИА Новости. Десять мужчин и женщина, пострадавшие в ДТП с участием пассажирской "Газели" в Саратове, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, рассказали РИА Новости в министерстве здравоохранения Саратовской области.