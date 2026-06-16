Все пострадавшие в ДТП в Саратове получили травмы средней тяжести

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ДТП с участием пассажирской «Газели» в Саратове пострадали 11 человек.
- Пострадавшие — десять мужчин и одна женщина — госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
САРАТОВ, 16 июн - РИА Новости. Десять мужчин и женщина, пострадавшие в ДТП с участием пассажирской "Газели" в Саратове, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, рассказали РИА Новости в министерстве здравоохранения Саратовской области.
Ранее в службе спасения Саратовской области агентству сообщили, что утром вблизи поселка Соколовый Гагаринского района Саратова в результате столкновения пассажирской "Газели" и легкового автомобиля пострадали 11 человек. Микроавтобус перевозил дорожных рабочих.
"Десять мужчин и одна женщина в состоянии средней степени тяжести доставлены в лечебные учреждения города Саратова. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", - рассказали в пресс-службе минздрава.