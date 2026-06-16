Минниханов предложил провести Российско-Вьетнамскую межправкомиссию

КАЗАНЬ, 16 июн – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов предложил провести в Казани одно из заседаний Российско-Вьетнамской межправительственной комиссии и открыть в республике генеральное консульство Вьетнама, сообщает пресс-служба главы российского региона.

Минниханов во вторник встретился с премьер-министром Социалистической Республики Вьетнам Ле Минь Хынгом, который прибыл в Казань для участия в юбилейном саммите Россия - АСЕАН.

"Рустам Минниханов вышел с инициативой провести одно из ближайших заседаний Российско-Вьетнамской межправительственной комиссии в Татарстане", - говорится в сообщении по итогам встречи.

Глава республики также подчеркнул, что выходу контактов на качественно иной уровень способствовало бы открытие генерального консульства Вьетнама в Казани.

"Отношения между нашими странами носят характер всеобъемлющего стратегического партнерства и опираются на многолетний опыт тесного взаимодействия по самому широкому спектру вопросов" - отметил Минниханов.

По его словам, Татарстан придает большое значение развитию сотрудничества с Социалистической Республикой Вьетнам в рамках традиционно дружественных российско-вьетнамских отношений.

"По итогам прошлого года наш товарооборот заметно вырос, увеличившись практически в два раза, и составил 63 миллиона долларов", - сказал он, добавив, что Татарстан видит большой потенциал для развития связей с компаниями Вьетнама в нефтепереработке и нефтехимии, энергетике, машиностроении и судостроении, автомобилестроении и производстве автокомпонентов, ИТ.

Премьер-министр Вьетнама выразил надежду, что проводимый в Казани саммит укрепит сотрудничество России со странами АСЕАН.

Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани 17-19 июня. Президент России Владимир Путин на полях саммита Россия - АСЕАН проведет ряд двусторонних встреч, сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Деловой форум Россия - АСЕАН состоится 17 июня на полях саммита. РИА Новости - информационный партнер форума.