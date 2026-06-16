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Минниханов предложил провести Российско-Вьетнамскую межправкомиссию - РИА Новости, 16.06.2026
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Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
20:50 16.06.2026
Минниханов предложил провести Российско-Вьетнамскую межправкомиссию

Минниханов предложил провести в Казани Российско-Вьетнамскую межправкомиссию

© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ» | Перейти в медиабанкГлава Республики Татарстан Рустам Минниханов
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ»
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Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 16 июн – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов предложил провести в Казани одно из заседаний Российско-Вьетнамской межправительственной комиссии и открыть в республике генеральное консульство Вьетнама, сообщает пресс-служба главы российского региона.
Минниханов во вторник встретился с премьер-министром Социалистической Республики Вьетнам Ле Минь Хынгом, который прибыл в Казань для участия в юбилейном саммите Россия - АСЕАН.
"Рустам Минниханов вышел с инициативой провести одно из ближайших заседаний Российско-Вьетнамской межправительственной комиссии в Татарстане", - говорится в сообщении по итогам встречи.
Глава республики также подчеркнул, что выходу контактов на качественно иной уровень способствовало бы открытие генерального консульства Вьетнама в Казани.
"Отношения между нашими странами носят характер всеобъемлющего стратегического партнерства и опираются на многолетний опыт тесного взаимодействия по самому широкому спектру вопросов" - отметил Минниханов.
По его словам, Татарстан придает большое значение развитию сотрудничества с Социалистической Республикой Вьетнам в рамках традиционно дружественных российско-вьетнамских отношений.
"По итогам прошлого года наш товарооборот заметно вырос, увеличившись практически в два раза, и составил 63 миллиона долларов", - сказал он, добавив, что Татарстан видит большой потенциал для развития связей с компаниями Вьетнама в нефтепереработке и нефтехимии, энергетике, машиностроении и судостроении, автомобилестроении и производстве автокомпонентов, ИТ.
Премьер-министр Вьетнама выразил надежду, что проводимый в Казани саммит укрепит сотрудничество России со странами АСЕАН.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани 17-19 июня. Президент России Владимир Путин на полях саммита Россия - АСЕАН проведет ряд двусторонних встреч, сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Деловой форум Россия - АСЕАН состоится 17 июня на полях саммита. РИА Новости - информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Казани планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества между Россией и АСЕАН.
Подготовка к саммиту Россия – АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
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Вчера, 16:28
 
Республика ТатарстанКазаньВьетнамРоссияРустам МиннихановВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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