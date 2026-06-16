Невролог назвала длительность приступа мигрени

Краткий пересказ от РИА ИИ Мигрень длится от четырех до 72 часов и оценивается минимум на пять баллов по шкале боли, рассказала заместитель главного врача Университетской клинической больницы №3 Сеченовского Университета, врач-невролог Ксения Шевцова.

Боль при мигрени сопровождается свето- и звукочувствительностью, может сопровождаться тошнотой и рвотой.

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Мигрень длится от четырех до 72 часов и оценивается минимум на пять баллов по шкале боли, рассказала заместитель главного врача Университетской клинической больницы №3 Сеченовского Университета, врач-невролог, цефалголог Ксения Шевцова.

"Мигрень обычно начинается с одной стороны головы, но может распространяться и на другую. Это длительная головная боль, приступ длится от четырех до 72 часов и оценивается как минимум на пять баллов по шкале боли", - сказала Шевцова "Газете.Ru"

По словам врача, боль при мигрени сопровождается свето- и звукочувствительностью, которые усиливаются при физической нагрузке.