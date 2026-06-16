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Невролог назвала длительность приступа мигрени - РИА Новости, 16.06.2026
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15:18 16.06.2026
Невролог назвала длительность приступа мигрени

Невролог Шевцова: мигрень может длиться до трех суток

© Фото : FreepikДевушка с головной болью
Девушка с головной болью - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : Freepik
Девушка с головной болью . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мигрень длится от четырех до 72 часов и оценивается минимум на пять баллов по шкале боли, рассказала заместитель главного врача Университетской клинической больницы №3 Сеченовского Университета, врач-невролог Ксения Шевцова.
  • Боль при мигрени сопровождается свето- и звукочувствительностью, может сопровождаться тошнотой и рвотой.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Мигрень длится от четырех до 72 часов и оценивается минимум на пять баллов по шкале боли, рассказала заместитель главного врача Университетской клинической больницы №3 Сеченовского Университета, врач-невролог, цефалголог Ксения Шевцова.
"Мигрень обычно начинается с одной стороны головы, но может распространяться и на другую. Это длительная головная боль, приступ длится от четырех до 72 часов и оценивается как минимум на пять баллов по шкале боли", - сказала Шевцова "Газете.Ru".
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По словам врача, боль при мигрени сопровождается свето- и звукочувствительностью, которые усиливаются при физической нагрузке.
Она добавила, что мигрень может сопровождаться тошнотой и рвотой. Шевцова заключила, что обычные обезболивающие снимают воспаление, но не устраняют причину.
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