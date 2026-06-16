Врач напомнила, что выходящие к людям лисы могут быть заражены бешенством

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. При встрече с лисой лучше держаться подальше, так как животное может быть заражено бешенством, заявила инфекционист, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских болезней Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) имени Владимирского Елена Мескина.

По словам врача, опасность несут не только укусы лисы, но и ее слюна - через нее вирус также может передаться человеку. Если контакта избежать не удалось, нужно немедленно промыть место мылом с водой и обратиться в больницу, добавила Мескина.