Рейтинг@Mail.ru
Украина понимает только язык силы, заявил Медведев - РИА Новости, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:57 16.06.2026 (обновлено: 10:11 16.06.2026)
Украина понимает только язык силы, заявил Медведев

Медведев: Украина понимает только язык силы, Киев плюет на международное право

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что, по его мнению, Украина не соблюдает международное право и понимает только язык силы.
  • Он отметил, что необходимо уничтожать обновляемый европейскими странами флот Украины, включая морские БПЛА.
  • Медведев заявил о необходимости уничтожать торговые суда, перевозящие военные грузы, и дальше громить вооруженные силы Украины.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Бандеровская Украина понимает только язык силы, в Киеве плевать хотели на международное право, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Бандеровская "Украина" плевать хотела на международное право и международные суды. Она понимает только язык силы", - написал он в своем канале на платформе "Макс".
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Медведев: решение арбитража в Гааге имеет большое значение для будущего
Вчера, 09:57
Медведев отметил, что "с точки зрения текущей ситуации решение третейского суда совершенно безразлично, поэтому нужно уничтожать обновляемый европейскими мерзавцами бандеровский флот, включая морские БПЛА".
Кроме того, заместитель председателя Совета безопасности России заявил, что необходимо уничтожать торговые суда, перевозящие военные грузы, а также "дальше громить их вооруженные силы вне зависимости от того, в чем бы они ни состояли и где бы они ни находились".
По его словам, только тогда решение Постоянной палаты третейского суда обретет прочное материальное основание.
"Только тогда восторжествует принцип "Qui suo utĭtur, nemĭni facit injuriam" (Кто в своем праве, тот не нарушает ничьего права)", - заключил Медведев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Победный перелом: половину армии Украины заменят профессиональные убийцы
Вчера, 08:00
 
КиевУкраинаВ миреРоссияДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала