Украина понимает только язык силы, заявил Медведев

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Бандеровская Украина понимает только язык силы, в Киеве плевать хотели на международное право, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

"Только тогда восторжествует принцип "Qui suo utĭtur, nemĭni facit injuriam" (Кто в своем праве, тот не нарушает ничьего права)", - заключил Медведев.