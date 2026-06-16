Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что, по его мнению, Украина не соблюдает международное право и понимает только язык силы.
- Он отметил, что необходимо уничтожать обновляемый европейскими странами флот Украины, включая морские БПЛА.
- Медведев заявил о необходимости уничтожать торговые суда, перевозящие военные грузы, и дальше громить вооруженные силы Украины.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Бандеровская Украина понимает только язык силы, в Киеве плевать хотели на международное право, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Бандеровская "Украина" плевать хотела на международное право и международные суды. Она понимает только язык силы", - написал он в своем канале на платформе "Макс".
Медведев отметил, что "с точки зрения текущей ситуации решение третейского суда совершенно безразлично, поэтому нужно уничтожать обновляемый европейскими мерзавцами бандеровский флот, включая морские БПЛА".
Кроме того, заместитель председателя Совета безопасности России заявил, что необходимо уничтожать торговые суда, перевозящие военные грузы, а также "дальше громить их вооруженные силы вне зависимости от того, в чем бы они ни состояли и где бы они ни находились".
По его словам, только тогда решение Постоянной палаты третейского суда обретет прочное материальное основание.
"Только тогда восторжествует принцип "Qui suo utĭtur, nemĭni facit injuriam" (Кто в своем праве, тот не нарушает ничьего права)", - заключил Медведев.