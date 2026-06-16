В новом учебнике по обществознанию напечатали портрет Балабанова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Помощник президента Владимир Мединский на открытии памятника режиссеру Алексею Балабанову в Екатеринбурге показал новый учебник по обществознанию.
- В учебнике для 10-го класса на страницах раздела "Культура" размещен портрет режиссера Алексея Балабанова.
- Памятник Балабанову установлен у Дворца молодежи в Екатеринбурге, изображая молодого режиссера сидящим в пустом трамвае.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский на открытии памятника режиссеру Алексею Балабанову в Екатеринбурге показал новый учебник по обществознанию, на страницах которого размещен портрет известного режиссера, передает корреспондент РИА Новости.
Памятник Балабанову открыли в Екатеринбурге во вторник, на мероприятие пришли сотни горожан. Перед публикой выступили режиссер Никита Михалков, помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, родственники режиссера и другие.
"Вот у меня в руках новый учебник обществознания для 10-го класса. Со следующего года он будет в школе, совсем новый. Вот здесь, в разделе "Культура", я увидел портрет режиссера Алексея Балабанова", – сказал Мединский, продемонстрировав собравшимся книгу.
Он отметил, что Балабанов, родившись на Урале, впитал в себя дух свободы и музыку свердловского рок-клуба.
"Он поймал нерв своего времени. Он смог не просто передать эпоху, передать годы, в которых он жил. Он передал, мне кажется, суть русского человека во многом. Именно поэтому это великий русский творец. Я говорю "творец", потому что он и сам писал сценарии, сам придумывал своих героев, сам снимал кино, создавал, творил под ключ", – уточнил помощник президента.
Памятник Балабанову установлен у Дворца молодежи в столице Урала. По задумке скульптора Мейрама Баймуханова, молодой режиссер сидит в пустом трамвае. Вагон, на котором герой фильма "Брат" Данила Багров уходил от преследователей на Васильевском острове, целиком отлит из бронзы, а фальш-рельсы под ним соединены с действующей трамвайной линией.
В Екатеринбурге открыли памятник Балабанову
Вчера, 11:44