В новом учебнике по обществознанию напечатали портрет Балабанова

"Вот у меня в руках новый учебник обществознания для 10-го класса. Со следующего года он будет в школе, совсем новый. Вот здесь, в разделе "Культура", я увидел портрет режиссера Алексея Балабанова", – сказал Мединский, продемонстрировав собравшимся книгу.

"Он поймал нерв своего времени. Он смог не просто передать эпоху, передать годы, в которых он жил. Он передал, мне кажется, суть русского человека во многом. Именно поэтому это великий русский творец. Я говорю "творец", потому что он и сам писал сценарии, сам придумывал своих героев, сам снимал кино, создавал, творил под ключ", – уточнил помощник президента.