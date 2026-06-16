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Более 6,2 тысяч человек приняли красноярские медики в командировке в ЛНР - РИА Новости, 16.06.2026
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10:46 16.06.2026
Более 6,2 тысяч человек приняли красноярские медики в командировке в ЛНР

Более 6,2 тыс человек приняла бригада красноярских медиков в командировке в ЛНР

© Фото : Министерство здравоохранения Красноярского краяКрасноярские медики завершили двухмесячную командировку в город Свердловск ЛНР
Красноярские медики завершили двухмесячную командировку в город Свердловск ЛНР - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : Министерство здравоохранения Красноярского края
Красноярские медики завершили двухмесячную командировку в город Свердловск ЛНР
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КРАСНОЯРСК, 16 июн – РИА Новости. Бригада из восьми красноярских медицинских специалистов завершила двухмесячную командировку в город Свердловск Луганской Народной Республики, где за это время они оказали помощь более 6 тысячам человек, сообщает министерство здравоохранения Красноярского края.
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"Они не только консультировали и обучали местных коллег, но и оказывали непосредственную помощь жителям региона. В состав команды вошли: невролог, анестезиолог-реаниматолог, кардиолог, специалист функциональной и ультразвуковой диагностики, а также впервые – гинеколог, детский ЛОР и офтальмолог. Это позволило закрыть важные направления в оказании медицинской помощи", - говорится в сообщении.
За время работы медики приняли 6202 пациента, из них 1696 детей. Помощь не ограничилась Свердловском: врачи выезжали в восемь населенных пунктов округа, включая Червонопартизанск, Дарьино-Ермаковку, Калининский, Шахтерский, Новоборовицы, Володарск, Бирюково и Комсомольский.
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"Наша группа работала без выходных и праздников. Считаю, что нам удалось достичь отличного результата, обеспечив для местного населения доступную качественную помощь", – отметил руководитель группы, главный врач Красноярской станции скорой помощи Сергей Скрипкин.
Отмечается, что за время командировки красноярских медиков в Свердловске было запущено первичное сосудистое отделение, где пациентам оказывают высокотехнологичную помощь.
В аэропорту медиков встретил ветеран СВО, Герой России Олег Ликонцев. Он выразил глубокую признательность врачам, отметив, что с ними его связывает крепкая дружба и боевое братство. Три года назад именно красноярская бригада оказала неоценимую помощь.
Это уже 13-я командировка красноярских врачей с начала шефской помощи ЛНР.
 
Красноярский крайЛуганская Народная РеспубликаЗдоровье - Общество
 
 
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