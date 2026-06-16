Более 6,2 тысяч человек приняли красноярские медики в командировке в ЛНР

КРАСНОЯРСК, 16 июн – РИА Новости. Бригада из восьми красноярских медицинских специалистов завершила двухмесячную командировку в город Свердловск Луганской Народной Республики, где за это время они оказали помощь более 6 тысячам человек, сообщает министерство здравоохранения Красноярского края.