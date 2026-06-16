Более 6,2 тысяч человек приняли красноярские медики в командировке в ЛНР

КРАСНОЯРСК, 16 июн – РИА Новости. Бригада из восьми красноярских медицинских специалистов завершила двухмесячную командировку в город Свердловск Луганской Народной Республики, где за это время они оказали помощь более 6 тысячам человек, сообщает министерство здравоохранения Красноярского края.
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"Они не только консультировали и обучали местных коллег, но и оказывали непосредственную помощь жителям региона. В состав команды вошли: невролог, анестезиолог-реаниматолог, кардиолог, специалист функциональной и ультразвуковой диагностики, а также впервые – гинеколог, детский ЛОР и офтальмолог. Это позволило закрыть важные направления в оказании медицинской помощи", - говорится в сообщении.
За время работы медики приняли 6202 пациента, из них 1696 детей. Помощь не ограничилась Свердловском: врачи выезжали в восемь населенных пунктов округа, включая Червонопартизанск, Дарьино-Ермаковку, Калининский, Шахтерский, Новоборовицы, Володарск, Бирюково и Комсомольский.
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"Наша группа работала без выходных и праздников. Считаю, что нам удалось достичь отличного результата, обеспечив для местного населения доступную качественную помощь", – отметил руководитель группы, главный врач Красноярской станции скорой помощи Сергей Скрипкин.
Отмечается, что за время командировки красноярских медиков в Свердловске было запущено первичное сосудистое отделение, где пациентам оказывают высокотехнологичную помощь.
В аэропорту медиков встретил ветеран СВО, Герой России Олег Ликонцев. Он выразил глубокую признательность врачам, отметив, что с ними его связывает крепкая дружба и боевое братство. Три года назад именно красноярская бригада оказала неоценимую помощь.
Это уже 13-я командировка красноярских врачей с начала шефской помощи ЛНР.