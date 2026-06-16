"Макларен" опротестовал итоги Гран-при "Формулы-1" в Монако

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Команда "Макларен" подала апелляцию в Международную автомобильную федерацию (FIA) на решение пересмотреть итоги Гран-при Монако.
- Французскому пилоту команды "Альпин" Пьеру Гасли вернули третье место после того, как он лишился места на подиуме из-за двух пятисекундных штрафов за превышение скорости на пит-лейне.
- Гран-при Монако завершился победой итальянского пилота "Мерседеса" Кими Антонелли, второе место занял британец из "Феррари" Льюис Хэмилтон.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Команда "Формулы-1" "Макларен" на своем сайте подтвердила подачу апелляции в Международную автомобильную федерацию (FIA) на решение пересмотреть итоги Гран-при Монако.
По итогам шестого этапа чемпионата "Формулы-1", который состоялся 7 июня, французскому пилоту команды "Альпин" Пьеру Гасли вернули третье место после того, как он лишился места на подиуме из-за двух пятисекундных штрафов за превышение скорости на пит-лейне. Его команда подала протест в FIA с требованием пересмотра решения, который был удовлетворен.
"На наш взгляд, отмена штрафов создает ситуацию, в которой некоторые участники соревнований оказываются в невыгодном положении, поскольку действовали в соответствии с правилами. Такой исход чреват созданием спортивного неравенства и подрывом доверия к регламенту. Наше решение об обжаловании не направлено против какого-либо участника. Скорее, оно отражает нашу убежденность в том, что чемпионат выигрывает от правил, которые применяются последовательно, прозрачно и справедливо ко всем участникам", - говорится в заявлении.
Гран-при Монако завершился победой итальянского пилота "Мерседеса" Кими Антонелли, который выиграл пятую гонку подряд. Второе место занял британец из "Феррари" Льюис Хэмилтон.