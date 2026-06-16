Рейтинг@Mail.ru
"Макларен" опротестовал итоги Гран-при "Формулы-1" в Монако - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Формула-1
 
17:47 16.06.2026 (обновлено: 17:59 16.06.2026)
"Макларен" опротестовал итоги Гран-при "Формулы-1" в Монако

"Макларен" подал апелляцию в FIA на решение пересмотреть итоги Гран-при Монако

CC BY-SA 2.0 / United Autosports / 2013 Monaco Grand Prix – SundayГран-При Формулы 1 в Монако
Гран-При Формулы 1 в Монако - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
CC BY-SA 2.0 / United Autosports / 2013 Monaco Grand Prix – Sunday
Гран-При Формулы 1 в Монако. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Команда "Макларен" подала апелляцию в Международную автомобильную федерацию (FIA) на решение пересмотреть итоги Гран-при Монако.
  • Французскому пилоту команды "Альпин" Пьеру Гасли вернули третье место после того, как он лишился места на подиуме из-за двух пятисекундных штрафов за превышение скорости на пит-лейне.
  • Гран-при Монако завершился победой итальянского пилота "Мерседеса" Кими Антонелли, второе место занял британец из "Феррари" Льюис Хэмилтон.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Команда "Формулы-1" "Макларен" на своем сайте подтвердила подачу апелляции в Международную автомобильную федерацию (FIA) на решение пересмотреть итоги Гран-при Монако.
По итогам шестого этапа чемпионата "Формулы-1", который состоялся 7 июня, французскому пилоту команды "Альпин" Пьеру Гасли вернули третье место после того, как он лишился места на подиуме из-за двух пятисекундных штрафов за превышение скорости на пит-лейне. Его команда подала протест в FIA с требованием пересмотра решения, который был удовлетворен.
Итальянский пилот Андреа Кими Антонелли - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Лидер сезона Антонелли выиграл квалификацию Гран-при Монако "Формулы-1"
6 июня, 18:44
"На наш взгляд, отмена штрафов создает ситуацию, в которой некоторые участники соревнований оказываются в невыгодном положении, поскольку действовали в соответствии с правилами. Такой исход чреват созданием спортивного неравенства и подрывом доверия к регламенту. Наше решение об обжаловании не направлено против какого-либо участника. Скорее, оно отражает нашу убежденность в том, что чемпионат выигрывает от правил, которые применяются последовательно, прозрачно и справедливо ко всем участникам", - говорится в заявлении.
Гран-при Монако завершился победой итальянского пилота "Мерседеса" Кими Антонелли, который выиграл пятую гонку подряд. Второе место занял британец из "Феррари" Льюис Хэмилтон.
Льюис Хэмилтон - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
Хэмилтон вышел на второе место в зачете пилотов "Формулы-1"
7 июня, 19:53
 
Формула-1АвтоМонакоFIAПьер ГаслиЛьюис ХэмилтонСпортМакларенМерседесФеррари
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Т. Этчеверри
    Д. Медведев
    34
    66
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Сенегал
    3
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Ирак
    Норвегия
    1
    3
  • Футбол
    17.06 04:00
    Аргентина
    Алжир
  • Футбол
    17.06 07:00
    Австрия
    Иордания
  • Футбол
    17.06 20:00
    Португалия
    ДР Конго
  • Футбол
    17.06 23:00
    Англия
    Хорватия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала