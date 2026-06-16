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В Краснодаре строитель выиграл в лотерею благодаря случайным числам - РИА Новости, 16.06.2026
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08:17 16.06.2026 (обновлено: 12:58 16.06.2026)
В Краснодаре строитель выиграл в лотерею благодаря случайным числам

В Краснодаре строитель назвал случайные числа и выиграл 134 миллиона рублей

© РИА Новости / Максим БогодвидПункт продажи лотерейных билетов
Пункт продажи лотерейных билетов - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Пункт продажи лотерейных билетов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Строитель из Краснодарского края выиграл в лотерею 134 миллиона рублей.
  • Выигрышные числа были выбраны спонтанно, без использования обычных стратегий.
  • Мужчина угадал все числа выигрышной комбинации в двух игровых полях билета.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Строитель из Краснодарского края выиграл в лотерею 134 миллиона рублей, вписав в билет первые пришедшие в голову числа, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Столото".
"В мае в 13631-м тираже краснодарский строитель Алексей стал обладателем суперприза в размере 134 425 345 рублей", — сообщили в компании.
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По словам победителя, обычно он тщательно анализирует архивы тиражей и всегда заполняет билеты самостоятельно, но в день покупки выигрышного билета все произошло по-другому.
"Я просто подошел к киоску "Столото" и надиктовал продавцу числа из головы, раньше такого никогда не делал. Вообще не думал ни о каких стратегиях, просто спонтанно сказал числа, что первыми пришли в голову. Уже потом я поймал себя на мысли, что в другой день не выбрал бы такие числа", — признался Алексей.
В результате он угадал все числа выигрышной комбинации в двух игровых полях билета.
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СтроительствоКраснодарКраснодарский крайСтолото
 
 
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