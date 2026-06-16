В Краснодаре строитель выиграл в лотерею благодаря случайным числам

Краткий пересказ от РИА ИИ Строитель из Краснодарского края выиграл в лотерею 134 миллиона рублей.

Выигрышные числа были выбраны спонтанно, без использования обычных стратегий.

Мужчина угадал все числа выигрышной комбинации в двух игровых полях билета.

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Строитель из Краснодарского края выиграл в лотерею 134 миллиона рублей, вписав в билет первые пришедшие в голову числа, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Столото".

"В мае в 13631-м тираже краснодарский строитель Алексей стал обладателем суперприза в размере 134 425 345 рублей", — сообщили в компании.

По словам победителя, обычно он тщательно анализирует архивы тиражей и всегда заполняет билеты самостоятельно, но в день покупки выигрышного билета все произошло по-другому.

"Я просто подошел к киоску " Столото " и надиктовал продавцу числа из головы, раньше такого никогда не делал. Вообще не думал ни о каких стратегиях, просто спонтанно сказал числа, что первыми пришли в голову. Уже потом я поймал себя на мысли, что в другой день не выбрал бы такие числа", — признался Алексей.