ФБР посоветовало гостям ЧМ в США узнавать, куда опасно ходить

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФБР советует гостям чемпионата мира по футболу в Лос-Анджелесе узнавать у местных правоохранителей, куда опасно ходить.
- В отделении ФБР Лос-Анджелеса сообщили, что не в курсе каких-либо криминальных эпизодов, жертвами которых стали иностранцы.
- ФБР призывает общественность сообщать о подозрительной деятельности, так как чемпионат мира является главной мишенью для преступных действий.
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 16 июн - РИА Новости. ФБР советует гостям чемпионата мира по футболу в Лос-Анджелесе узнавать у местных правоохранителей, куда опасно ходить, сообщили РИА Новости в местном отделении Бюро.
"Что касается мест, которых следует избегать, советуем обращаться к местным властям за руководством по общественной безопасности", - сказали в Бюро на вопрос о том, куда не следует ходить туристам.
В отделении ФБР Лос-Анджелеса сообщили, что не в курсе каких-либо криминальных эпизодов, жертвами которых стали иностранцы.
"Глобальный масштаб этого события делает его главной мишенью для преступных действий, поэтому будь то незаконные ставки на спорт, продажа поддельных билетов и товаров, транснациональные репрессии, ложные угрозы, реальные угрозы или другие федеральные преступления, находящиеся в нашей компетенции, мы готовы реагировать. ФБР призывает общественность сообщать о подозрительной деятельности", - добавили в Бюро.
Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Вскоре в Лос-Анджелесе свой первый матч сыграет сборная Ирана.