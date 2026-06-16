ФБР посоветовало гостям ЧМ в США узнавать, куда опасно ходить

Краткий пересказ от РИА ИИ ФБР советует гостям чемпионата мира по футболу в Лос-Анджелесе узнавать у местных правоохранителей, куда опасно ходить.

В отделении ФБР Лос-Анджелеса сообщили, что не в курсе каких-либо криминальных эпизодов, жертвами которых стали иностранцы.

ФБР призывает общественность сообщать о подозрительной деятельности, так как чемпионат мира является главной мишенью для преступных действий.

ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 16 июн - РИА Новости. ФБР советует гостям чемпионата мира по футболу в Лос-Анджелесе узнавать у местных правоохранителей, куда опасно ходить, сообщили РИА Новости в местном отделении Бюро.

"Что касается мест, которых следует избегать, советуем обращаться к местным властям за руководством по общественной безопасности", - сказали в Бюро на вопрос о том, куда не следует ходить туристам.

В отделении ФБР Лос-Анджелеса сообщили, что не в курсе каких-либо криминальных эпизодов, жертвами которых стали иностранцы.

"Глобальный масштаб этого события делает его главной мишенью для преступных действий, поэтому будь то незаконные ставки на спорт, продажа поддельных билетов и товаров, транснациональные репрессии, ложные угрозы, реальные угрозы или другие федеральные преступления, находящиеся в нашей компетенции, мы готовы реагировать. ФБР призывает общественность сообщать о подозрительной деятельности", - добавили в Бюро.