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Умер ветеран Великой Отечественной войны Валентин Логунов - РИА Новости, 16.06.2026
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17:51 16.06.2026
Умер ветеран Великой Отечественной войны Валентин Логунов

В Воронеже на 99-м году жизни умер ветеран ВОВ Валентин Логунов

© Фото : Сергей Петрин/ВКонтактеВетеран Великой Отечественной войны Валентин Логунов
Ветеран Великой Отечественной войны Валентин Логунов - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : Сергей Петрин/ВКонтакте
Ветеран Великой Отечественной войны Валентин Логунов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Воронежа Валентин Логунов ушел из жизни на 99-м году.
  • Он принимал участие в боевых действиях с 1944 года, получил звание подполковника и был награжден медалью "За отвагу" и другими наградами.
ВОРОНЕЖ, 16 июн - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, принимавший участие в боевых действиях с 1944 года, почетный гражданин Воронежа Валентин Логунов ушел из жизни на 99-м году, сообщил мэр Сергей Петрин.
"Коллеги сообщили печальную новость: на 99-м году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Воронежа Валентин Владимирович Логунов. Он принимал участие в боевых действиях с 1944 года", — сообщил Петрин в канале на платформе "Макс".
Мэр рассказал, что Логунов впоследствии получил звание подполковника, а также был награжден медалью "За отвагу" и другими наградами за проявленную храбрость.
"После советско-японской войны он начал трудиться в ракетно-космической корпорации "Энергия", где 30 лет работал испытателем. Выражаю соболезнования родным и близким Валентина Владимировича", — добавил Петрин.
 
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