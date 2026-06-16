Умер ветеран Великой Отечественной войны Валентин Логунов

Краткий пересказ от РИА ИИ Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Воронежа Валентин Логунов ушел из жизни на 99-м году.

Он принимал участие в боевых действиях с 1944 года, получил звание подполковника и был награжден медалью "За отвагу" и другими наградами.

ВОРОНЕЖ, 16 июн - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, принимавший участие в боевых действиях с 1944 года, почетный гражданин Воронежа Валентин Логунов ушел из жизни на 99-м году, сообщил мэр Сергей Петрин.

"Коллеги сообщили печальную новость: на 99-м году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Воронежа Валентин Владимирович Логунов. Он принимал участие в боевых действиях с 1944 года", — сообщил Петрин в канале на платформе " Макс ".

Мэр рассказал, что Логунов впоследствии получил звание подполковника, а также был награжден медалью "За отвагу" и другими наградами за проявленную храбрость.