Умер ветеран Великой Отечественной войны Валентин Логунов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Воронежа Валентин Логунов ушел из жизни на 99-м году.
- Он принимал участие в боевых действиях с 1944 года, получил звание подполковника и был награжден медалью "За отвагу" и другими наградами.
ВОРОНЕЖ, 16 июн - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, принимавший участие в боевых действиях с 1944 года, почетный гражданин Воронежа Валентин Логунов ушел из жизни на 99-м году, сообщил мэр Сергей Петрин.
Мэр рассказал, что Логунов впоследствии получил звание подполковника, а также был награжден медалью "За отвагу" и другими наградами за проявленную храбрость.
"После советско-японской войны он начал трудиться в ракетно-космической корпорации "Энергия", где 30 лет работал испытателем. Выражаю соболезнования родным и близким Валентина Владимировича", — добавил Петрин.