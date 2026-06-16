Продюсер объяснил, почему Леонтьев повысил сумму гонорара в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Музыкальный продюсер Сергей Дворцов объяснил, что народный артист России Валерий Леонтьев поднял стоимость своих выступлений в России.

Стоимость выступления Леонтьева в РФ достигает 17 миллионов рублей.

Леонтьев находится в хорошей форме для своих 77 лет и является востребованным и редким гостем на российской эстраде.

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Музыкальный продюсер Сергей Дворцов объяснил РИА Новости, что народный артист России Валерий Леонтьев поднял стоимость своих выступлений в России, так как в последние годы певец крайне избирательно подходит к выбору мероприятий и редко появляется на отечественной сцене.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Леонтьев сделал свои гонорары в России выше, чем за границей. Стоимость его выступления в РФ достигает 17 миллионов рублей.

"Леонтьев являлся и является одним из самых дорогих артистов на нашей эстраде. Сейчас он редкий гость в Российской Федерации, поэтому, безусловно, его хотят видеть, принимают и любят", - сказал он, говоря о повышении гонорара Леонтьева.

Дворцов также отметил, что Леонтьев находится в шикарной форме для своих 77 лет.

"Он сексуальный, подтянутый в свои 70 с хвостиком лет. Это дорогого стоит. Он, действительно, является и востребованным, и крайне редким артистом на нашей эстраде. Ему деньги не нужны, у него уже все есть, поэтому только из-за своего личного присутствия он поднял сумму", - добавил он.