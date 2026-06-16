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Продюсер объяснил, почему Леонтьев повысил сумму гонорара в России - РИА Новости, 16.06.2026
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Шоубиз
 
15:46 16.06.2026
Продюсер объяснил, почему Леонтьев повысил сумму гонорара в России

Продюсер Дворцов объяснил, почему Леонтьев повысил сумму гонорара в России

© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкПевец Валерий Леонтьев
Певец Валерий Леонтьев - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Певец Валерий Леонтьев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Музыкальный продюсер Сергей Дворцов объяснил, что народный артист России Валерий Леонтьев поднял стоимость своих выступлений в России.
  • Стоимость выступления Леонтьева в РФ достигает 17 миллионов рублей.
  • Леонтьев находится в хорошей форме для своих 77 лет и является востребованным и редким гостем на российской эстраде.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Музыкальный продюсер Сергей Дворцов объяснил РИА Новости, что народный артист России Валерий Леонтьев поднял стоимость своих выступлений в России, так как в последние годы певец крайне избирательно подходит к выбору мероприятий и редко появляется на отечественной сцене.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Леонтьев сделал свои гонорары в России выше, чем за границей. Стоимость его выступления в РФ достигает 17 миллионов рублей.
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"Леонтьев являлся и является одним из самых дорогих артистов на нашей эстраде. Сейчас он редкий гость в Российской Федерации, поэтому, безусловно, его хотят видеть, принимают и любят", - сказал он, говоря о повышении гонорара Леонтьева.
Дворцов также отметил, что Леонтьев находится в шикарной форме для своих 77 лет.
"Он сексуальный, подтянутый в свои 70 с хвостиком лет. Это дорогого стоит. Он, действительно, является и востребованным, и крайне редким артистом на нашей эстраде. Ему деньги не нужны, у него уже все есть, поэтому только из-за своего личного присутствия он поднял сумму", - добавил он.
В феврале сосед Леонтьева рассказал РИА Новости, что певец давно не появлялся в московской квартире в Колокольниковом переулке. Другой сосед рассказал агентству, что не особо общался с музыкантом, только "по-соседски", он также рассказывал, что некоторое время назад видел певца, однако когда конкретно, сказать не смог.
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