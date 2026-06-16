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ЕС выстраивает конструкции по безопасности против России, заявил Лавров - РИА Новости, 16.06.2026
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16:28 16.06.2026
ЕС выстраивает конструкции по безопасности против России, заявил Лавров

Лавров: ЕС выстраивает все свои конструкции по безопасности против России

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Евросоюз выстраивает конструкции по безопасности против России.
  • По словам Лаврова, англичане продвигают идею создания отдельного военного союза с участием стран Евросоюза, Украины и Великобритании.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Европейский союз выстраивает все свои конструкции по безопасности против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Англичане, по нашим данным, продвигают идею создания отдельного военного союза с участием наиболее ярых русофобов из нынешнего Евросоюза с участием Лондона, то есть самих себя и с участием Украины. Все это пока на стадии размышлений, дискуссий, идей, но за всем этим стоит одна очевидная истина - Евросоюз все свои конструкции в сфере укрепления безопасности выстраивает против Российской Федерации", - сказал Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом.
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