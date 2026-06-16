В Европе говорят, что Германии нужно вернуть военную мощь, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Европе говорят о необходимости вернуть Германии былую военную мощь.
- Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан находится в российской столице с визитом с 15 по 17 июня.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В Европе на все лады говорят, что Германии нужно вернуть былую военную мощь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Запад возвращается к попыткам вернуть себе роль гегемона, решать все и за всех. В этом контексте как нельзя кстати приходится тенденция к возрождению нацизма, прежде всего в Европе, где уже на все лады говорят о том, что нужно вернуть Германии былую военную мощь, чтобы она стала иметь сильнейшую армию в Европе", - сказал Лавров журналистам после переговоров с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.
Фидан находится в российской столице с визитом с 15 по 17 июня.