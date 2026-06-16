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Диалог между Россией и Турцией носит интенсивный характер, заявил Лавров - РИА Новости, 16.06.2026
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16:10 16.06.2026
Диалог между Россией и Турцией носит интенсивный характер, заявил Лавров

Лавров: Диалог между Россией и Турцией носит интенсивный характер

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Диалог между Россией и Турцией носит интенсивный характер на всех уровнях, заявил Сергей Лавров.
  • Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан находится в Москве с визитом с 15 по 17 июня, и по итогам переговоров с ним Лавров сообщил о подписании нового плана консультаций между внешнеполитическими ведомствами.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Диалог между Россией и Турцией носит интенсивный характер на всех уровнях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан находится в российской столице с визитом с 15 по 17 июня.
«
"Мы констатировали интенсивный характер диалога на всех уровнях и на уровне президентов, между руководителями парламентов, между министерствами иностранных дел на Анталийском дипломатическом форуме мы с господином Фиданом подписали очередной план консультаций между внешнеполитическими ведомствами, который успешно реализуется", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с Фиданом.
Лавров добавил, что президентам России и Турции доложат о результатах переговоров в Москве.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 16 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
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