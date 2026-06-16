Диалог между Россией и Турцией носит интенсивный характер, заявил Лавров

«

"Мы констатировали интенсивный характер диалога на всех уровнях и на уровне президентов, между руководителями парламентов, между министерствами иностранных дел на Анталийском дипломатическом форуме мы с господином Фиданом подписали очередной план консультаций между внешнеполитическими ведомствами, который успешно реализуется", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с Фиданом.