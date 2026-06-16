Диалог между Россией и Турцией носит интенсивный характер, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Диалог между Россией и Турцией носит интенсивный характер на всех уровнях, заявил Сергей Лавров.
- Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан находится в Москве с визитом с 15 по 17 июня, и по итогам переговоров с ним Лавров сообщил о подписании нового плана консультаций между внешнеполитическими ведомствами.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Диалог между Россией и Турцией носит интенсивный характер на всех уровнях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан находится в российской столице с визитом с 15 по 17 июня.
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"Мы констатировали интенсивный характер диалога на всех уровнях и на уровне президентов, между руководителями парламентов, между министерствами иностранных дел на Анталийском дипломатическом форуме мы с господином Фиданом подписали очередной план консультаций между внешнеполитическими ведомствами, который успешно реализуется", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с Фиданом.