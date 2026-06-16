Лавров выразил озабоченность провокациями Украины в Черном море

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия озабочена провокациями Украины с судами и танкерами в Черном море.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия озабочена провокациями Украины с судами и танкерами в Черном море, а также терактами против газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан находится в российской столице с визитом с 15 по 17 июня.
"Рассмотрели актуальные глобальные, региональные проблемы, в том числе положение дел в Черноморском регионе. У нас вызывают озабоченность попытки киевского режима устраивать провокации и с судами, которые везут зерно в Турецкую Республику, и с танкерами. И, конечно же, постоянные угрозы терактов против газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с Фиданом.