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Лавров выразил озабоченность провокациями Украины в Черном море - РИА Новости, 16.06.2026
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16:04 16.06.2026
Лавров выразил озабоченность провокациями Украины в Черном море

Лавров: Россия озабочена провокациями Украины в Черном море

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия озабочена провокациями Украины с судами и танкерами в Черном море.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия озабочена провокациями Украины с судами и танкерами в Черном море, а также терактами против газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан находится в российской столице с визитом с 15 по 17 июня.
"Рассмотрели актуальные глобальные, региональные проблемы, в том числе положение дел в Черноморском регионе. У нас вызывают озабоченность попытки киевского режима устраивать провокации и с судами, которые везут зерно в Турецкую Республику, и с танкерами. И, конечно же, постоянные угрозы терактов против газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с Фиданом.
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Черное мореУкраинаСергей ЛавровРоссияВ миреТурецкий потокГолубой поток
 
 
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