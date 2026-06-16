Лавров заявил об интересе в обеспечении безопасности россиян в Турции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в надежной безопасности россиян в Турции.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы безопасность россиян в Турции была надежно обеспечена, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан находится в российской столице с визитом с 15 по 17 июня.
"Говорили мы и о необходимости развития такой сферы нашего взаимодействия, как туризм. В прошлом году практически 7 миллионов граждан России посетили Турецкую Республику. Мы заинтересованы в том, чтобы их безопасность была надежно обеспечена. Это мы всегда ценим в подходе наших турецких друзей", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с Фиданом.