Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД России Сергей Лавров заявил о наличии двойных стандартов и старых привычек у стран Запада.
- Заявление было сделано в ответ на вопрос о том, почему Запад не применяет санкции в отношении Израиля.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Двойные стандарты и старые привычки стран Запада никуда не делись, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, почему в отношении Израиля Запад не применяет никаких санкций.
"Двойные стандарты, привычки Запада никуда не делись", - заявил Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
"Мы за международные права и против любого волюнтаризма в сфере санкций", - добавил Лавров.