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Лавров прокомментировал политику двойных стандартов Запада - РИА Новости, 16.06.2026
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14:36 16.06.2026 (обновлено: 15:53 16.06.2026)
Лавров прокомментировал политику двойных стандартов Запада

Лавров назвал политику двойных стандартов привычкой Запада

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД России Сергей Лавров заявил о наличии двойных стандартов и старых привычек у стран Запада.
  • Заявление было сделано в ответ на вопрос о том, почему Запад не применяет санкции в отношении Израиля.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Двойные стандарты и старые привычки стран Запада никуда не делись, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, почему в отношении Израиля Запад не применяет никаких санкций.
"Двойные стандарты, привычки Запада никуда не делись", - заявил Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
При этом министр отметил, что западные страны наложили на Россию незаконные санкции, но Москва не хотела, чтобы подобные меры применяли против других стран. По его словам, все страны должны соблюдать Устав ООН и уважать прерогативы Совета Безопасности.
"Мы за международные права и против любого волюнтаризма в сфере санкций", - добавил Лавров.
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