Лавров пошутил о вступлении Украины в ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лавров с иронией высказался в поддержку вступления Украины в ЕС, поскольку это приведет к его развалу.
- Присоединение к блоку будут использовать те, кто хотят милитаризировать это политическое объединение.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров с иронией высказался в поддержку вступления Украины в ЕС, поскольку это приведет к его развалу.
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"С точки зрения внутренних проблем Евросоюза — может, и неплохо, чтобы туда Украина вступила. Они тогда просто развалятся", — сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом.
Лавров отметил, что присоединение Киева к ЕС будут использовать те, кто хочет милитаризировать это политическое объединение.
В прошлую пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что все страны блока согласовали начало переговоров по существу о вступлении Украины.
Страна стала кандидатом в Евросоюз в июне 2022 года. Однако там признавали, что это было по большей части символическим решением с целью поддержать Киев в противостоянии с Москвой. В июне 2024-го в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции.
Эти шаги не означают обязательного принятия в объединение и ни к чему не обязывают Брюссель: они лишь знаменуют начало достаточно длительного пути по вступлению в блок. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
Владимир Зеленский ранее неоднократно требовал принять Киев в объединение в 2027-м. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства западным стандартам, поскольку одно из обязательных условий для рассмотрения вопроса о членстве — основательное реформирование.