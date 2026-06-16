Рейтинг@Mail.ru
Лавров: включение Украины в ЕС используют те, кто хочет его милитаризации - РИА Новости, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 16.06.2026 (обновлено: 14:31 16.06.2026)
Лавров: включение Украины в ЕС используют те, кто хочет его милитаризации

Лавров: включение Украины в ЕС будут использовать те, кто хочет милитаризации

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вступление Украины в Евросоюз будет использоваться сторонниками милитаризации этого политического объединения.
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Вступление Украины в Евросоюз будет использоваться теми, кто хочет милитаризировать это политическое объединение, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Включение Украины в Евросоюз будет безусловно использоваться теми, кто хочет его милитаризировать", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
Они тогда просто развалятся – Лавров о судьбе Евросоюза после вступления в него Украины - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Лавров пошутил о вступлении Украины в ЕС
Вчера, 14:30
 
В миреУкраинаЕвросоюзРоссияТурцияХакан ФиданСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала