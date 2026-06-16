Лавров: включение Украины в ЕС используют те, кто хочет его милитаризации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вступление Украины в Евросоюз будет использоваться сторонниками милитаризации этого политического объединения.
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Вступление Украины в Евросоюз будет использоваться теми, кто хочет милитаризировать это политическое объединение, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Включение Украины в Евросоюз будет безусловно использоваться теми, кто хочет его милитаризировать", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
Лавров пошутил о вступлении Украины в ЕС
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