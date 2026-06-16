Лавров отметил охлаждение администрации Трампа к Европе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Сергей Лавров заявил об охлаждении администрации президента США Дональда Трампа к Европе.
- По его словам, это касается вклада Вашингтона в обеспечение европейской безопасности.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Сейчас налицо охлаждение администрации президента США Дональда Трампа к Европе с точки зрения вклада Вашингтона в обеспечение европейской безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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"Сейчас... налицо охлаждение администрации Дональда Трампа к Европе с точки зрения вклада Вашингтона в обеспечение ее безопасности", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом по итогам переговоров в Москве.