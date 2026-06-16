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Лавров отметил охлаждение администрации Трампа к Европе - РИА Новости, 16.06.2026
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14:25 16.06.2026 (обновлено: 14:33 16.06.2026)
Лавров отметил охлаждение администрации Трампа к Европе

Лавров: США становятся холоднее к Европе с позиции обеспечения ее безопасности

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Сергей Лавров заявил об охлаждении администрации президента США Дональда Трампа к Европе.
  • По его словам, это касается вклада Вашингтона в обеспечение европейской безопасности.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Сейчас налицо охлаждение администрации президента США Дональда Трампа к Европе с точки зрения вклада Вашингтона в обеспечение европейской безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Сейчас... налицо охлаждение администрации Дональда Трампа к Европе с точки зрения вклада Вашингтона в обеспечение ее безопасности", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом по итогам переговоров в Москве.
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ЕвропаСШАСергей ЛавровВашингтон (штат)Дональд Трамп
 
 
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