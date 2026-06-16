Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что режим Владимира Зеленского проводит политику реабилитации нацистских преступников.
- По словам Сергея Лаврова, режим Зеленского открыто реабилитирует нацистскую идеологию.
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Режим Владимира Зеленского проводит открытую политику реабилитации нацистских преступников и нацисткой идеологии, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Режим Зеленского не стеснясь, без всяких экивоков проводит открытую политику реабилитации преступников нацистских, реабилитацию нацистской идеологии", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.