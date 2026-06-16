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Зеленский реабилитирует нацистских преступников и идеологию, заявил Лавров - РИА Новости, 16.06.2026
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14:19 16.06.2026 (обновлено: 14:23 16.06.2026)
Зеленский реабилитирует нацистских преступников и идеологию, заявил Лавров

Лавров: режим Зеленского реабилитирует нацистских преступников и идеологию

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что режим Владимира Зеленского проводит политику реабилитации нацистских преступников.
  • По словам Сергея Лаврова, режим Зеленского открыто реабилитирует нацистскую идеологию.
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Режим Владимира Зеленского проводит открытую политику реабилитации нацистских преступников и нацисткой идеологии, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Режим Зеленского не стеснясь, без всяких экивоков проводит открытую политику реабилитации преступников нацистских, реабилитацию нацистской идеологии", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
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