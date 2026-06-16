Путин и Эрдоган поддерживают регулярный диалог, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган поддерживают регулярный диалог.
- Сергей Лавров отметил важность других направлений сотрудничества между странами, включая межпарламентские связи.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган поддерживают регулярный диалог, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Российский министр, открывая встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Москве, сказал, что рад его видеть, и напомнил, что Путин и Эрдоган поддерживают регулярный диалог.
"Президенты наших стран регулярно общаются. Конечно же, другие направления нашего сотрудничества тоже имеют важное значение, включая межпарламентские связи", - сказал Лавров.
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15 июня, 15:30