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Путин и Эрдоган поддерживают регулярный диалог, заявил Лавров - РИА Новости, 16.06.2026
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13:47 16.06.2026
Путин и Эрдоган поддерживают регулярный диалог, заявил Лавров

Лавров: Путин и Эрдоган поддерживают регулярный диалог

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган поддерживают регулярный диалог.
  • Сергей Лавров отметил важность других направлений сотрудничества между странами, включая межпарламентские связи.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган поддерживают регулярный диалог, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Российский министр, открывая встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Москве, сказал, что рад его видеть, и напомнил, что Путин и Эрдоган поддерживают регулярный диалог.
"Президенты наших стран регулярно общаются. Конечно же, другие направления нашего сотрудничества тоже имеют важное значение, включая межпарламентские связи", - сказал Лавров.
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