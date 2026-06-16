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Торгово-экономические связи России и Турции развиваются, заявил Лавров - РИА Новости, 16.06.2026
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12:52 16.06.2026 (обновлено: 21:49 16.06.2026)
Торгово-экономические связи России и Турции развиваются, заявил Лавров

Лавров: торгово-экономические связи России и Турции развиваются

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская сторона рассчитывает, что заседание межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству пройдет до конца года.
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Российская сторона рассчитывает, что заседание межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству пройдет до конца года, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Торгово-экономические связи развиваются, и рассчитываем, что до конца года состоится уже 20-е заседание смешанной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - сказал Лавров на встрече со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Россия готова к сотрудничеству с Турцией по Черному морю, заявили в МИД
2 июня, 13:27
 
РоссияТурцияСергей ЛавровХакан Фидан
 
 
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