Торгово-экономические связи России и Турции развиваются, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская сторона рассчитывает, что заседание межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству пройдет до конца года.
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Российская сторона рассчитывает, что заседание межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству пройдет до конца года, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Торгово-экономические связи развиваются, и рассчитываем, что до конца года состоится уже 20-е заседание смешанной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - сказал Лавров на встрече со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.