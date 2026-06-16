В РПЦ прокомментировали повреждение Успенского собора Киево-Печерской лавры

Краткий пересказ от РИА ИИ В Русской православной церкви с болью и молитвой воспринимают происходящее в Киево-Печерской лавре, в том числе повреждение Успенского собора, советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.

По его словам, действия властей Украины направлены на разрушение многовекового духовного единства народов и искажение исторической памяти.

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В Русской православной церкви с болью и молитвой воспринимают происходящее в Киево-Печерской лавре, в том числе повреждение Успенского собора, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре на крыше Успенского собора Киево-Печерской лавры. Позже в Минобороны России заявили, что лавра была поражена ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ, причиной могла стать ракета с истекшими сроками годности.

"С болью и молитвой о наступлении мира слышим новости о повреждении Успенского собора, который, кстати, ранее был восстановлен при большом участии России в воссоздании его стенной живописи, в том числе значительном финансовом участии. И это неслучайно: веками Киево-Печерская лавра — общая святыня для всех православных — и в России, и на Украине, а ее основатель преподобный Антоний — всех русских монахов начальник, как говорится в церковных песнопениях. Поэтому мы с глубоким состраданием воспринимаем все, что происходит как с лаврой, так и с гонимой Украинской церковью", — сказал отец Николай Балашов.

Он отметил, что страдания Киево-Печерского монастыря в новейшей истории начались задолго до вчерашнего вечера.

"Нынешние власти Украины выгоняют из Киево-Печерского монастыря монахов, отбирают храмы у Украинской православной церкви и по политическим причинам отдают их не имеющим отношения к признанной, канонической церкви священникам из раскольнической ПЦУ, оскверняют святыни, организуя в лаврских храмах "кулинарные шоу" и иные "перфомансы", борются с Церковью на государственном уровне. Все это имеет цель разрушения многовекового духовного единства наших народов, искажения исторической памяти", - заключил собеседник агентства.

Основанная в XI веке Киево-Печерская лавра является одним из первых монастырей Киевской Руси и объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.