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В РПЦ прокомментировали повреждение Успенского собора Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 16.06.2026
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Религия
 
11:21 16.06.2026
В РПЦ прокомментировали повреждение Успенского собора Киево-Печерской лавры

Балашов: в РПЦ с болью воспринимают происходящее в Киево-Печерской лавре

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСоветник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов
Советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Русской православной церкви с болью и молитвой воспринимают происходящее в Киево-Печерской лавре, в том числе повреждение Успенского собора, советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.
  • По его словам, действия властей Украины направлены на разрушение многовекового духовного единства народов и искажение исторической памяти.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В Русской православной церкви с болью и молитвой воспринимают происходящее в Киево-Печерской лавре, в том числе повреждение Успенского собора, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре на крыше Успенского собора Киево-Печерской лавры. Позже в Минобороны России заявили, что лавра была поражена ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ, причиной могла стать ракета с истекшими сроками годности.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
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15 июня, 13:55
"С болью и молитвой о наступлении мира слышим новости о повреждении Успенского собора, который, кстати, ранее был восстановлен при большом участии России в воссоздании его стенной живописи, в том числе значительном финансовом участии. И это неслучайно: веками Киево-Печерская лавра — общая святыня для всех православных — и в России, и на Украине, а ее основатель преподобный Антоний — всех русских монахов начальник, как говорится в церковных песнопениях. Поэтому мы с глубоким состраданием воспринимаем все, что происходит как с лаврой, так и с гонимой Украинской церковью", — сказал отец Николай Балашов.
Он отметил, что страдания Киево-Печерского монастыря в новейшей истории начались задолго до вчерашнего вечера.
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15 июня, 13:51
"Нынешние власти Украины выгоняют из Киево-Печерского монастыря монахов, отбирают храмы у Украинской православной церкви и по политическим причинам отдают их не имеющим отношения к признанной, канонической церкви священникам из раскольнической ПЦУ, оскверняют святыни, организуя в лаврских храмах "кулинарные шоу" и иные "перфомансы", борются с Церковью на государственном уровне. Все это имеет цель разрушения многовекового духовного единства наших народов, искажения исторической памяти", - заключил собеседник агентства.
Основанная в XI веке Киево-Печерская лавра является одним из первых монастырей Киевской Руси и объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
В МИД КНР прокомментировали пожар в Киево-Печерской лавре
15 июня, 12:11
Украинские власти организовали самые масштабные гонения в новейшей истории страны на крупнейшую в ней общину верующих - каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Власти в разных регионах Украины запретили деятельность УПЦ. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела на духовенство УПЦ. Десятки священников и епископов канонической Церкви арестованы. Сотни храмов УПЦ были силой захвачены раскольниками из Православной церкви Украины (ПЦУ) при поддержке местных властей. 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
Пожар в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, 15 июня 2026 года - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Киево-Печерскую лавру поразила ракета Patriot
15 июня, 10:18
 
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