Рейтинг@Mail.ru
Лантратова помогла семье погибшего бойца СВО получить положенные выплаты - РИА Новости, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:56 16.06.2026
Лантратова помогла семье погибшего бойца СВО получить положенные выплаты

Лантратова помогла семье погибшего при исполнении бойца СВО получить выплаты

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Яна Лантратова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла семье участника СВО из Волгоградской области получить положенные выплаты и компенсации.
  • Мама погибшего бойца не смогла самостоятельно получить меры социальной поддержки, поэтому обратилась за помощью в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ.
  • Администрация Волгограда оперативно отреагировала на запрос Лантратовой и сообщила, что средства на материальную помощь выделят из бюджета Кумылженского района Волгоградской области.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла семье участника СВО из Волгоградской области, погибшего при исполнении воинского долга, получить положенные выплаты и компенсации.
"Петр проходил службу в зоне СВО, погиб при исполнении воинского долга. Для семьи это тяжелая утрата. Мама бойца не смогла получить меры социальной поддержки - положенные выплаты и компенсации на оплату ЖКУ", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Лантратова поможет военнопленному, брат которого освещал удар по ЛНР
15 июня, 19:54
Мать погибшего бойца обратилась за помощью в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ. Федеральный омбудсмен рассказала, что направила в связи с этой ситуацией запрос в администрацию Волгограда.
"В ведомстве сообщили, что средства на материальную помощь выделят из бюджета Кумылженского района Волгоградской области. Благодарю администрацию города за оперативную реакцию", - добавила Лантратова.
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Лантратова призвала ООН и ОБСЕ отреагировать на поставки оружия Киеву
15 июня, 09:40
 
ОбществоРоссияВолгоградская областьВолгоградЯна Лантратова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала