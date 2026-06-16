Лантратова помогла семье погибшего бойца СВО получить положенные выплаты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла семье участника СВО из Волгоградской области получить положенные выплаты и компенсации.
- Мама погибшего бойца не смогла самостоятельно получить меры социальной поддержки, поэтому обратилась за помощью в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ.
- Администрация Волгограда оперативно отреагировала на запрос Лантратовой и сообщила, что средства на материальную помощь выделят из бюджета Кумылженского района Волгоградской области.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла семье участника СВО из Волгоградской области, погибшего при исполнении воинского долга, получить положенные выплаты и компенсации.
"Петр проходил службу в зоне СВО, погиб при исполнении воинского долга. Для семьи это тяжелая утрата. Мама бойца не смогла получить меры социальной поддержки - положенные выплаты и компенсации на оплату ЖКУ", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Мать погибшего бойца обратилась за помощью в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ. Федеральный омбудсмен рассказала, что направила в связи с этой ситуацией запрос в администрацию Волгограда.
"В ведомстве сообщили, что средства на материальную помощь выделят из бюджета Кумылженского района Волгоградской области. Благодарю администрацию города за оперативную реакцию", - добавила Лантратова.