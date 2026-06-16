В Кузбассе подросток получил 5,5 года колонии за убийство бабушки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подросток в селе Силино зарезал свою бабушку во время ссоры.
- Кемеровский районный суд отправил подростка на 5,5 лет в воспитательную колонию.
КЕМЕРОВО, 16 июн – РИА Новости. Кемеровский районный суд отправил на 5,5 лет в воспитательную колонию подростка, который зарезал свою бабушку, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.
В январе пресс-служба СУСК по Кемеровской области сообщала, что в ноябре 2025 года 16-летний подросток в состоянии алкогольного и наркотического опьянения в доме в селе Силино во время ссоры на почве личных неприязненных отношений нанес своей бабушке удар ножом в туловище. Женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм.
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"С учётом установленных обстоятельств суд признал несовершеннолетнего виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ и назначил наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии", – сказали в пресс-центре.
Приговор в законную силу пока не вступил.