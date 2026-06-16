В Курской области водитель автомобиля пострадал из-за атаки дрона ВСУ

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"По предварительной информации, сегодня вражеский дрон атаковал автомобиль в поселке Рулитино Беловского района. В результате атаки ранен водитель: у 46-летнего мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, акубаротравма", - написал Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".