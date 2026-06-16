Крюков оценил выступление уехавших из России на КМ Коростелева и Непряевой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Олимпийский чемпион Никита Крюков заявил, что первый международный сезон для Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой прошел достойно.
- Коростелев завоевал первую медаль на этапах Кубка мира в сезоне 2025/26, став третьим в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем в финском Лахти.
- Непряева стала четвертой в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем в Лахти и пятой в скиатлоне в шведском Фалуне на этапах Кубка мира.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков заявил РИА Новости, что первый международный сезон для Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой прошел достойно.
"Результаты можно оценить только по двум спортсменам. Если брать выступление Савелия Коростелева, то это его первая Олимпиада. Можно даже сказать, что это первые такие международные старты - вообще первый сезон в хорошей, достойной компании. Он провел его очень достойно. И самое приятное, что в конце сезона ему удалось попасть на подиум. Это такая жирная точка сезона. Для спортсмена психологически важно чувствовать, что он на правильном пути и может бороться с мировой элитой", - сказал Крюков.
В сезоне-2025/26 Коростелев завоевал первую медаль на этапах Кубка мира, став третьим в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем в финском Лахти. На Олимпийских играх его лучшим результатом стало четвертое место в скиатлоне. Непряевой на этапах Кубка мира удалось занять четвертое место в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем в Лахти и стать пятой в скиатлоне в шведском Фалуне. Лучший результат лыжницы на Играх-2026 - 17-е место в скиатлоне.
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"У девочек Дарья Непряева выступала чуть скромнее. Но, опять же, они постоянно показывали такое ощущение, что борьба между собой: кто будет выше - Савелий или Дарья. И пусть это даже какая-то внутренняя конкуренция, которая подхлестывала к хорошим выступлениям. Она была, и для нас это тоже только плюс, потому что в любой конкуренции появляется прогресс", - добавил Крюков.