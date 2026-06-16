Крюков оценил выступление уехавших из России на КМ Коростелева и Непряевой

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"У девочек Дарья Непряева выступала чуть скромнее. Но, опять же, они постоянно показывали такое ощущение, что борьба между собой: кто будет выше - Савелий или Дарья. И пусть это даже какая-то внутренняя конкуренция, которая подхлестывала к хорошим выступлениям. Она была, и для нас это тоже только плюс, потому что в любой конкуренции появляется прогресс", - добавил Крюков.