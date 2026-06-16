В Хмельницкой области разбился истребитель Су-24

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"Около 19:16 (совпадает с мск) произошла авиакатастрофа фронтового бомбардировщика Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко Воздушных сил ВСУ. Экипаж Су-24М — летчик и штурман — выполнял задания в Хмельницкой области. К сожалению, оба летчика погибли", — говорится в публикации в Telegram-канале.