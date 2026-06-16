В Хмельницкой области разбился истребитель Су-24

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Хмельницкой области на западе Украины произошло крушение фронтового бомбардировщика Су-24М.
- Погибли летчик и штурман — Богдан Загарулько и Богдан Бабенко.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Украинский бомбардировщик Су-24М потерпел крушение в Хмельницкой области, сообщили в Военно-воздушных силах страны.
«
"Около 19:16 (совпадает с мск) произошла авиакатастрофа фронтового бомбардировщика Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко Воздушных сил ВСУ. Экипаж Су-24М — летчик и штурман — выполнял задания в Хмельницкой области. К сожалению, оба летчика погибли", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Уточняется, что погибли летчики Богдан Загарулько и Богдан Бабенко.
Во вторник украинские СМИ сообщили о крушении истребителя в Хмельницкой области. По данным телеканала "Киев24", прогремел мощный взрыв, а непосредственно перед ним был слышен звук, похожий на шум двигателей самолета.
Хмельницкая область расположена на западе Украины. В регионе находится аэродром Староконстантинов, где дислоцированы, в частности, истребители F-16.