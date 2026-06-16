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В Хмельницкой области разбился истребитель Су-24 - РИА Новости, 16.06.2026
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21:12 16.06.2026 (обновлено: 21:56 16.06.2026)
В Хмельницкой области разбился истребитель Су-24

В Хмельницкой области летчик и штурман погибли при крушении Су-24

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкСу-24
Су-24 - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Нина Падалко
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Су-24. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Хмельницкой области на западе Украины произошло крушение фронтового бомбардировщика Су-24М.
  • Погибли летчик и штурман — Богдан Загарулько и Богдан Бабенко.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Украинский бомбардировщик Су-24М потерпел крушение в Хмельницкой области, сообщили в Военно-воздушных силах страны.
«

"Около 19:16 (совпадает с мск) произошла авиакатастрофа фронтового бомбардировщика Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко Воздушных сил ВСУ. Экипаж Су-24М — летчик и штурман — выполнял задания в Хмельницкой области. К сожалению, оба летчика погибли", — говорится в публикации в Telegram-канале.

Уточняется, что погибли летчики Богдан Загарулько и Богдан Бабенко.
Во вторник украинские СМИ сообщили о крушении истребителя в Хмельницкой области. По данным телеканала "Киев24", прогремел мощный взрыв, а непосредственно перед ним был слышен звук, похожий на шум двигателей самолета.
Хмельницкая область расположена на западе Украины. В регионе находится аэродром Староконстантинов, где дислоцированы, в частности, истребители F-16.
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