На борту упавшего B-52 в США были двое сотрудников Boeing

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На борту разбившегося в Калифорнии бомбардировщика B-52 были восемь человек, все они погибли.
- Среди погибших были двое сотрудников компании Boeing.
НЬЮ-ЙОРК, 16 июн - РИА Новости. На борту разбившегося в Калифорнии бомбардировщика B-52 были двое сотрудников компании Boeing, заявили в авиакорпорации.
B-52 рухнул в понедельник в ходе тренировочного полета. По данным авиабазы Эдвардс, на борту были восемь человек, все погибли.
"Среди находившихся на борту были двое сотрудников Boeing", – говорится в заявлении.
Boeing не уточнила, чем именно занимались ее представители на борту бомбардировщика.