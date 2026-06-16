На борту упавшего B-52 в США были двое сотрудников Boeing

Краткий пересказ от РИА ИИ На борту разбившегося в Калифорнии бомбардировщика B-52 были восемь человек, все они погибли.

Среди погибших были двое сотрудников компании Boeing.

НЬЮ-ЙОРК, 16 июн - РИА Новости. На борту разбившегося в Калифорнии бомбардировщика B-52 были двое сотрудников компании Boeing, заявили в авиакорпорации.

B-52 рухнул в понедельник в ходе тренировочного полета. По данным авиабазы Эдвардс, на борту были восемь человек, все погибли.

"Среди находившихся на борту были двое сотрудников Boeing", – говорится в заявлении.