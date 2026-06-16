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На борту упавшего B-52 в США были двое сотрудников Boeing - РИА Новости, 16.06.2026
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04:32 16.06.2026
На борту упавшего B-52 в США были двое сотрудников Boeing

На борту разбившегося в Калифорнии B-52 были двое сотрудников Boeing

CC BY 2.0 / Wilson Hui / Бомбардировщик Stratofortress B-52Бомбардировщик Stratofortress B-52
Бомбардировщик Stratofortress B-52 - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
CC BY 2.0 / Wilson Hui / Бомбардировщик Stratofortress B-52
Бомбардировщик Stratofortress B-52. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На борту разбившегося в Калифорнии бомбардировщика B-52 были восемь человек, все они погибли.
  • Среди погибших были двое сотрудников компании Boeing.
НЬЮ-ЙОРК, 16 июн - РИА Новости. На борту разбившегося в Калифорнии бомбардировщика B-52 были двое сотрудников компании Boeing, заявили в авиакорпорации.
B-52 рухнул в понедельник в ходе тренировочного полета. По данным авиабазы Эдвардс, на борту были восемь человек, все погибли.
"Среди находившихся на борту были двое сотрудников Boeing", – говорится в заявлении.
Boeing не уточнила, чем именно занимались ее представители на борту бомбардировщика.
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