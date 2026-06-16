При крушении стратегического бомбардировщика в США погибли восемь человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американская авиабаза Эдвардс подтвердила гибель восьми членов экипажа упавшего в Калифорнии бомбардировщика США B-52.
- Самолет выполнял тестовый полет.
НЬЮ-ЙОРК, 16 июн — РИА Новости. Американская авиабаза Эдвардс подтвердила гибель восьми членов экипажа упавшего в Калифорнии бомбардировщика США B-52.
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"Первоначальные данные указывают на то, что выжить в крушении было невозможно", — говорится в заявлении в соцсети Х.
Там уточнили, что полет был тестовый. Сам инцидент произошел вскоре после отрыва борта от земли в 11:20 по местному времени.
B-52H Stratofortress — американский многофункциональный стратегический бомбардировщик с потолком полета 15 тысяч метров. Самолет способен нести ядерное оружие.
В условиях традиционного конфликта он может наносить удары по стратегическим целям, оказывать поддержку сухопутным войскам и участвовать в морских наступательных операциях.